Az utóbbi napokhoz képest szokatlanul magas napi új fertőzéses esetszámról közölt adatot csütörtök reggel az operatív törzs: 1680 új fertőzöttet találtak, de a múlt csütörtöki adattal összevetve ez még mindig 35%-os esés. A halálozások száma is közelebb van a 100-hoz: 124 honfitársunk hunyt el sajnos a járvánnyal összefüggésben az elmúlt 24 órában. Jó hír közben, hogy továbbra is lendületesen csökken a kórházban és lélegeztetőgépen ápoltak száma és kicsit meglódult az elsőre beoltottak száma is: 30 ezerrel 4 millió 153 ezer főre.