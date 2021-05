Most már csak május végére mondja a kormány a nyitás következő fázisának elérhetőségét

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Május végére lehet reális az 5 millió elsőre beoltott elérése, ami után megtarthatók lennének a zenés-táncos rendezvények, koncertek, lakodalmak – jelezte a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez jelentős eltérés akárcsak az egy héttel ezelőtt vázolt időhorizonthoz képest is, és arra utal, hogy egyre inkább lassul az oltási pálya felfutása amellett is, hogy rengeteg az elérhető vakcina és bárki hozzájuthat 2 nap alatt, ha kéri. Éppen a lassuló oltási pályával és a fiatalok oltakozási kedvének erősítésével függhet össze az a ma jelzett információ is, hogy legalább augusztusig csak védettségi igazolvánnyal lesznek látogathatók a különböző tömegrendezvények, koncertek, fesztiválok, szórakozóhelyek, éttermek belső terei.