Százmilliárdok forognak kockán: tűkön ülve várja a rendeletet a rendezvényszektor, hogy mikor indulhat újra

Több száz milliárdos üzlet a rendezvényipar, amelynek újraindulása a reményeik szerint a közeljövőben már lehetséges - hangsúlyozta Flesch Tamás, a Magyar Éttermek és Szállodák Szövetségének elnöke, aki szerint a hotelek is kénytelenek kivárni azt a rendelkezést, hogy milyen átoltottság mellett tarthatnak rendezvényeket. Jelenleg a hotelek nem fogadhatnak rendezvényre vendégeket, családi összejövetelek tíz főig engedélyezettek még. A Continental Group ügyvezető igazgatója a Portfolio érdeklődésére elmondta, hogy a rendezvények engedélyezése 5 millió beoltottnál akár meg is történhetne, tehát előbb-utóbb, a nyár folyamán akár a labdarúgó-Európa-bajnokság környékén lehet majd rendezvényeket tartani szállodákban. Nem tartja valószínűnek, hogy a pár száz fős szállodai rendezvények esetében korlátozzák majd a létszámot.

Nehéz megbecsülni, hogy a hotelek forgalmának hány százalékát teszik ki a rendezvények, mivel ez nagyon változó mind a szállodák, mind az időszakok függvényében. Példaként említette, hogy egy ötcsillagos budapestiében akár elérheti a 30 százalékot is. A szállodákon kívül számos rendezvényhelyszín működik, így sok száz milliárd forintos üzlet van a rendezvényiparban. Ebbe beletartoznak a kulturális, a zenés, a sportrendezvények, a fesztiválok, sőt az üzleti konferenciák is. Azt valószínűsítik, hogy május közepére elérjük az 5 millió beoltottat, amelynél engedélyezik a lakodalmak tartását is, ezzel párhuzamosan örülnének, ha az üzleti rendezvényeket érintő korlátozásokon is lazítanának.

A védettség igazolásával több létesítménybe is el lehet már látogatni, és a szállodák is teljes kapacitással működhetnek, ezért a rendezvényeknél sem válik indokolttá a létszám korlátozása. Tehát, amikor lehet, ki kell nyitni teljes kapacitással

- szögezte le.

Az elnök kiemelte, hogy jelenleg üzleti rendezvényt nem lehet tartani védettségi igazolvánnyal sem, ugyanakkor elképzelhető, hogy annak meglétével idővel tarthatnak majd. Az újrainduláskor biztosan szükség lesz majd a védettségi igazolványra, ezt a korlátot azonban viszonylag hamar elengedhetik.

Nemcsak a vendéglátósok, hanem a szállodák is tartanak attól, hogy ha minél később oldják fel a korlátozó intézkedéseket, akkor a korábban lazító nyugati országok elszippantják a munkaerőt. Ha majd lehet rendezvényt tartani, akkor figyelembe kell venni, hogy idő kell ahhoz, hogy elkezdjenek rendezvényeket foglalni. Egy több száz fős rendezvény előkészítése több hetet, hónapot vesz igénybe.

Kiemelten fontos a kormány mielőbb döntsön a kiszámíthatóság és tervezhetőség érdekében, máskülönben bajba kerülhet a szektor.

Tudomásuk szerint sok cég már a nyáron pótolná az elmúlt egy évben elmaradt rendezvényeit. Flesch Tamás idén csak hazai vállalatok, egyesületek rendezvényeiben bízik csak, a nemzetközi üzleti rendezvények külföldi résztvevőkkel egyelőre még akkor sem vizionál, ha lehetne azokat tartani, az ilyen típusú eseményekre inkább jövőre lehet számítani.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója szintén szorgalmazza a rendezvényekre vonatkozó jogszabályok megjelenését. Az ország szállodaipari árbevételének fele 2019-ben a Budapesten realizálódott, így az a döntés, miszerint ismét lehet menni szállodába turistaként, a főváros számára nem sokat jelent. Nekik továbbra is a túlélésért kell majd küzdeniük, hiszen a vidékiek nem választják ezt a desztinációt, külföldről pedig még nem érkeznek vendégek a határzárok miatt. Úgy véli, hogy szükséges lenne az egyes rendezvények szegmentálása, emellett azok megtarthatók lehetnének létszámkorlátozással, illetve védettségi igazolvánnyal és maszkviseléssel.

Csordás Imre, az Accent Hotel Management ügyvezető igazgatója szintén úgy véli, hogy sokat segíteni, ha időben megkapnák az egyes rendezvények szervezésének feltételeit.

Ha védettségi igazolvánnyal lehet menni moziba, színházba, akkor a hotelekben tartott üzleti rendezvények, konferenciák se képezzenek kivételt.

Képesek lennének arra, hogy a helyszínt nagyobb rendezvények megtartására különböző elővigyázatossági intézkedéssel biztosítsák, amely egy üzleti rendezvényen akár egyszerűbben is oldható meg egy családi összejövetelhez képest. Támogatja a fokozatos nyitást, így a védettségi igazolványt meglétének ellenőrzését, a létszámkorlát figyelembevételét, egy terem felét biztonsággal meg lehetne tölteni. A catering is megoldható lehetne érintkezésmentesen, ugyanakkor szállóvendég most is használhatja az éttermet védettségi igazolvánnyal, maszk nélkül. Kevés turista foglal, jelenleg nagyon alacsony az üzleti célú vendégek száma. Nagymértékben segítené a szállodák forgalmát, ha belföldi vállalatok ismét tarthatnának rendezvényeket.

Ötmillió beoltott után reális a zenés-táncos rendezvények, koncertek megtartása is, ahogy az esküvők, lakodalmak esetében is hasonló a helyzet - mondta ezt a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint ez május vége felé fog bekövetkezni.

Címlapkép forrása: Portfolio