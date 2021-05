Az AstraZeneca helyett más vakcinát ajánlanak a 40 év alatti briteknek

Az Egyesült Királyság azt tervezi, hogy más alternatív vakcinát ajánl a 40 év alatti britek számára az AstraZeneca helyett, mivel a fiatalabb populációban ritka esetben, de előfordultak vérrögképzőési problémák – írja a Bloomberg egy névtelen forrásra hivatkozva.

Az ügyre rálátó források szerint már ma bejelenthetik hivatalosan is, hogy a 40 év alatti britek az AstraZeneca helyett más vakcinát is kaphatnak, ez egybefüggne azzal, hogy a hatóságok most akarják kiterjeszteni az oltási programot a 40 év alattiakra.

Ez azt jelenti, hogy a 40 év alatti britek Pfizer vagy Moderna vakcinát kaphatnak, mivel a szigetországban az AstraZeneca mellett ez a két vakcina kapott használati engedélyt.

A briteknél nagyjából egy hónapja született arról döntés, hogy a 30 év alattiaknak inkább nem adnak AtraZenecát a rendkívül ritka vérrögképződéses esetek miatt.

Az április 28-ai adatok szerint 28,5 millió embert oltottak be a szigetországban AstraZenecával, közülük 242 esetben voltak vérrögképződéses panaszok és 49 esetben volt ehhez köthető halálozás, tehát továbbra is nagyon elenyésző részét érinti a brit beoltott lakosságnak a vérrög-probléma: a beoltottak 0,0008%-ánál észleltek vérrögöt, és 0,0002%-uk halt bele.