Egyre több a fertőzött Japánban, de a WHO az olimpia megrendezésében bízik

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbra is azt reméli, hogy idén megrendezhetik Tokióban a tavaly nyárról elhalasztott olimpiát, annak ellenére, hogy a koronavírusos esetek száma világszerte több országban, köztük Japánban is növekszik.