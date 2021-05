Folyamatosan térnek haza a kivándorolt magyarok, de nem onnan, ahonnan gondoltuk

Folytatódott az elmúlt évek kedvező tendenciája a nemzetközi vándorlásban, 2020-ban is többen tértek haza a korábban elvándoroltak közül, mint ahányan elmentek – derül ki a KSH friss demográfiai kiadványából. Viszont a Brexitnek a várakozásokkal ellentétben nem volt érdemi hatása, elsősorban Ausztriából jöttek haza többen.

Egyre kevesebb magyar költözik külföldre

A KSH előzetes adatai szerint 2020-ban is folytatódott az utóbbi évek pozitív tendenciája, hiszen miközben 19 300-an vándoroltak ki az országból, 23 100-an tértek vissza azok közül, akik Magyarországon születtek – közölte a statisztikai hivatal a Népmozgalom 2020 című kiadványában. A közel 4000 fős pozitív egyenleg egyértelműen a kivándorlási hajlandóság további csökkenésével volt magyarázható, 20 ezer alatti elvándorlásra legutóbb 2012-ben volt példa. Közben a visszatérés az elmúlt években már stagnál a 2012-18 közötti felfutást követően.

Vagyis az mindenképpen további pozitívum, hogy egyre kevesebben mennek el az országból, viszont úgy tűnik, hogy a visszavándorlás elérte a korlátját.

A kivándorlás elsőszámú célországa 2018 óta nem Németország, hanem Ausztria, ez tavaly sem volt másként. Tavaly 7200-an vándoroltak ki hivatalosan nyugati szomszédunkba, ami minimális, 250 fős csökkenést jelentett. Németországba és az Egyesült Királyságba viszont majdnem ezerrel kevesebben mentek és az egyéb országoknál is volt nagyjából ötszáz fős visszaesés.

Az Egyesült Királyság esetében indokolt a csökkenés, hiszen aki 2020 januárjáig nem vándorolt be a szigetországba, az a Brexit miatt csak szigorúbb feltételekkel kaphat már munkavállalási engedélyt. Ugyanakkor a grafikonon is látszik, hogy lehet jelentős aluldetektálás az ottani magyarok esetében, de erre később visszatérünk az állományi adatok vizsgálatakor.

A visszatérési kedv elsősorban Ausztriából ugrott meg, amit kompenzált az, hogy Németországból kevesebben tértek haza. Elsőre talán meglepő, hogy a Brexit ellenére az Egyesült Királyságból nem indult el jelentősebb hazavándorlás, vagyis aki már kiment a szigetország elszakadása előtt, az jó eséllyel marad is.

Összességében az eddig ismertetett adatok azt támasztják alá, hogy a koronavírus-járványnak a nemzetközi vándorlásban elsősorban földrajzi hatásai voltak. A jelek szerint a közelebbi célország, Ausztria esetében nem csökkent jelentősen az elvándorlási kedv, viszont többen tértek haza, ami elsősorban annak köszönhető, hogy mobilabbak az ottani magyarok, egy-egy nehéz élethelyzet (munkahely elvesztése, fizetéscsökkenés stb.) esetén nagyobb eséllyel döntenek a hazatérés mellett, és éppen emiatt hajlamosabbak oda vándorolni. A távolabbi Németország és főleg az Egyesült Királyság esetében a hazaköltözés lényegesen nehézkesebb, emiatt viszont jobban meggondolja, aki most akar oda vándorolni.

Hány magyar él most az egyes országokban?

A KSH most az úgynevezett flow-adatokat közölte 2020-ra vonatkozóan, vagyis a vándorlás dinamikája olvasható ki ezekből. Azt viszont a statisztikai hivatal nem közölte, hány magyar él az egyes országokban jelenleg, ezzel kapcsolatban továbbra is a nemzeti adatokra tudunk hagyatkozni csak. A legtöbb ország pedig szép lassan frissíti 2020-as adatait, így erről is képet kaphatunk.

A német statisztikai hivatal (Destatis) nemrég közölte tavalyi demográfiai adatait, melyek szerint az év végén 211 460 magyar állampolgárt regisztráltak, ez gyakorlatilag megegyezett a 2019-es számmal. A német munkaerőpiac 2011-es megnyitása után 2017-ig folyamatos volt a felfutás, azóta stagnál az adat.

Az a mi szempontunkból rossz hír, hogy már 11 435 olyan magyar állampolgár él Németországban, akik ott is születtek, ez egy év alatt 1250 fővel emelkedett. Ez arra utalhat, hogy sok itthonról elvándorolt magyar hosszútávra rendezkedett be az országban, családot alapított vagy vitte magával a családját.

A hazai és a nyugat-európai statisztikák különbségével kapcsolatban egy fontos hibára már rávilágítanak a német adatok: miközben a KSH szerint 5250 magyar vándorolt ki tavaly Németországba, a Destatis adatai szerint 13 670 magyar állampolgár jelent meg a statisztikában bevándorlás miatt. Azt nehéz elképzelni, hogy a különbözetet adó nyolcezer ember nem Magyarországról vándorolt el a németekhez. Esetleg a különbség kis részét magyarázhatja a Brexit hatása, ami miatt az Egyesült Királyságból költözhettek át Németországba.

A különbség oka sokkal inkább a statisztika különbözősége lehet: a KSH csak azokat számolja bele hivatalosan a fenti számba, akik hivatalosan is elköltöztek, megszüntették itthoni lakcímüket, a német adat viszont szélesebb kört fed le.

Az uniós szabad munkavállalás mellett ugyanis már semmilyen engedélyt nem kell kérniük a magyaroknak, sokan itthoni lakcímüket is fenntartják.

Ugyanez az anomália látszik évek óta a brit adatoknál: hivatalosan az ottani statisztikai hivatal (ONS) szerint 118 ezer magyar él az országban, miközben december végéig már több mint 131 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt a Brexit utánra.

Ez pedig alátámasztja azt a vélekedésünket, hogy évek óta jelentősen alulbecsüli a hivatalos statisztika a szigetországban élő magyarok számát. Korábban 250 ezerre becsültük a reális számot, ez most még a Brexit után is 200 ezer körül lehet.

Jelen állás szerint június végéig még van idő a regisztrációra, vagyis az utolsó félévben a fenti 131 ezres szám még bőven emelkedhet. Sőt, elképzelhető akár a határidő meghosszabbítása is, ha a brit hatóságok úgy látják, hogy sokan lecsúsznak a regisztrációról. Az biztos, hogy a folyamat végső eredményét legkorábban idén ősszel ismerhetjük majd meg.

Ausztriában a helyi statisztikai hivatal adatai szerint 2020 végén 91 396 magyar élt, ez 3880 fős emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés ugyan láthatóan lassul, de tavaly még így is ott volt a legnagyobb a német populáció stagnálása és a brit valószínűsíthető csökkenése mellett.

Ugyanakkor Ausztria esetében is látszik a két statisztika közti különbség, hiszen a KSH adatai szerint 600-zal többen tértek haza, mint ahányan elvándoroltak, miközben az osztrák hatóság majdnem négyezer fős növekedést mért. Ennek oka ugyanaz lehet, mint a német adatoknál: a magyar hivatal csak azokat számolja bele a kivándorlók közé, akik hivatalosan is kiköltöztek, feladták itthoni lakcímüket, miközben Ausztria esetében a közelség miatt még könnyebb kétlaki életet élni, vagyis fenntartani az itthoni lakcímet is a biztonság kedvéért.

A német és osztrák adatok kapcsán még egy dolgot lehet kiemelni: egyelőre nem tudni, mennyire biztosan mérték az ottani statisztikai hivatalok a járvány következtében akár ideiglenesen hazaköltözők számát, ez még bizonytalanná teheti a statisztikákat.

Akkor most javul vagy romlik a helyzet?

Az adatokból az látszik, hogy esetenként még a vándorlási egyenleg előjele sem egyezik meg a KSH és a nyugat-európai hatóságok adatai között,

a tendenciát valószínűleg mindkettő jól mutatja, vagyis abban nem nagyon lehet vita, hogy az utóbbi években csökkent a kivándorlási kedv és egyre többen tértek haza.

És ez lassan már tendenciának tekinthető. A nagy kérdés továbbra is az lesz, milyen hatással lesz a koronavírus-járvány a magyarok nemzetközi vándorlására. Sokan dolgoznak a válság által kiemelten érintett szektorokban, a turizmusban és a vendéglátásban, nekik akár jelentős pénzügyi nehézséget is okozhatott a járvány. Kérdés, hogy most a gazdaság fokozatos kilábalásával visszakapják-e állásukat azok, akik esetleg elveszítették. Emellett az Egyesült Királyság esetében lényeges lesz, hogy a Brexit utáni munkavállalási szabályok a gyakorlatban mennyire lesznek szigorúak, ez nagyban befolyásolhatja a következő évek kivándorlását.

