Itt a lista: ezekbe az országokba tudsz a magyar védettségi igazolvánnyal szabadon utazni

Szijjártó Péter az utóbbi napokban sorra jelenti be azokat az országokat, amelyekkel már sikerült megállapodni a magyar védettségi igazolvánnyal való beutazásról. Mostani cikkünkben összegyűjtöttük, hogy eddig melyek azok az országok, ahova karantén és tesztkötelezettség nélkül is beutazhatnak a magyarok az igazolvány felmutatásával, mely országokkal folynak jelenleg is a tárgyalások, és hol ütközhet falba a magyar igazolás. Merthogy Horvátország kapcsán is furcsaságokra bukkantunk.