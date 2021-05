Müller Cecília: a keleti vakcinák is hatásosak és biztonságosak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját az operatív törzs. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója megköszönte a mentősök munkáját, és elmondta, hogy az oltásnak köszönhetően a mentősök fertőzöttsége jelenleg minimális, de a járványnak még nincs vége. Ezt követően Müller Cecília arról beszélt, hogy az egyéni védelmen túl a közösségi védelmet is segíti az oltás, mától pedig a regisztrált 16-18 évesek is tudnak már időpontot foglalni a csütörtöktől kezdődő oltásra. Emellett biztonságosnak és hatásosnak bizonyult a Janssen oltóanyaga, amiből a háziorvosok is kapnak majd. Emellett az úgynevezett keleti vakcinák is hatásosak és biztonságosak tette még hozzá Müller Cecília. Arra is van lehetőség, hogy az AstraZeneca második adagját az azt kérők 4-12 hét közötti időintervallumban kapják meg, ezt azonban jelezni kell ott, ahol az első oltás is történt.