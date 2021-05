Kásler: a diákok 90%-os jelenléte mellett indult újra az oktatás

Az érintett diákok 90 százalékos jelenléte mellett indult újra az oktatás az általános iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban hétfőn - közölte az emberi erőforrások minisztere kedden a Facebook-oldalán.

Kásler Mikós úgy fogalmazott, "a magas jelenléti arányok visszaigazolják célunkat, hogy az aktuális járványhelyzet fényében hazánk az élet valamennyi területén, így a köznevelésben is, fokozatosan újraindulhasson".

Ennek kulcsa azonban továbbra is az emberek minél nagyobb arányú átoltottsága - hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzátéve, ehhez rövidesen már a 16 és 18 év közöttiek is hozzájárulhatnak. Kásler Miklós arra biztatja a fiatalokat is, hogy jelentkezzenek és éljenek az oltás lehetőségével.