Kiszivárgott: pár hét múlva jön az uniós digitális oltási igazolvány, ami leváltja a magyar védettségi igazolványt

Leghamarabb néhány napon belül, kevésbé optimista esetben május végéig összejöhet az intézmények közötti alku az uniós digitális oltási igazolványról, így tartható az a cél, hogy június 21-re jogszabály legyen az EU-n belüli nyári utazást megkönnyítő vívmányról – írja a portugál soros elnökség berkeiből származó magasrangú informátorra hivatkozva a Politico.

Ma kerül sor az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamokat törmörítő Tanács (portugál soros elnökség) közötti második intézményközi egyeztetésre és ez alapján írja a lap, hogy optimista esetben május közepéig is összejöhet az alku.

Az még nem világos, hogy a június 21-i céldátum után mennyi ideje lesz a tagállamoknak otthon is felállítani az oltási igazolványról szóló rendszert (elvileg 6 hét), de az Európai Bizottság a hétvégi fogadkozások és a friss jelzés szerint azt akarja, hogy már júniusban minden tagállamban működjön az új rendszer, azaz a digitális irat képes legyen rögzíteni, ha valaki igazolt fertőzött volt (a gyógyulás dátuma is fontos), vagy megkapta első/második oltását (ezek dátuma is fontos), illetve a friss koronavírus-tesztjeinek eredményét.

Az egyik fő cél nyilván az, hogy megmentsék a küszöbön álló nyári szezont a megkönnyített utazásokkal, amelyet továbbra is erősen szorgalmaznak a déli tagállamok, de nyilván az Európai Bizottság azt is el akarja érni, hogy a nem nyaralási célú, tagállamok közötti utazások, azaz az emberek szabad mozgása is minél előbb elérhető legyen a most lefektetett szabályok mentén. Az április végi hír szerint az Európai Parlament ahhoz akar ragaszkodik a tárgyalásokon, hogy az uniós igazolvány csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat tartalmazza, azaz az egyéb (keleti) vakcinákat nem (addig azonban a Szputnyik V EMA-engedélye akár meg is érkezhet). Ha valóban csak az EMA által jóváhagyott vakcinákat tartalmazná az igazolvány, akkor is lehet arra mód, hogy a tagállamok kétoldalúan megállapodjanak annak elfogadásáról, hogy például egy keleti vakcinát kapott turistát se érjen hátrány az utazáskor.

A fent említett hat hetes időintervallum kapcsán érdemes tudni, hogy a tagállamokat törmörítő Tanács által elfogadott álláspont értelmében átmenetileg, egy hat hetes időszakra még párhuzamosan léteznének a nemzeti és az uniós igazolványok, majd ennek leteltével az előbbit megszüntetnék. Ezzel függhet össze az, hogy múlt héten Gulyás Gergely MIniszterelnökséget vezető miniszter jelezte:

augusztusig még az itthon kiadott védettségi igazolványnak fontos szerepe lenne például a nyári fesztiválok és tömegrendezvények látogathatósága kapcsán.

Aztán az uniós oltási igazolványok addig maradnának használatban, ameddig a WHO a világjárványt befejezettnek nem nyilvánítja.

Azt, hogy jelenleg a magyar védettségi igazolvánnyal milyen szabályok mentén hova tudunk külföldre utazni, ebben a tegnapi cikkünkben foglaltuk össze.

Címlapkép forrása: Getty Images