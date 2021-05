Müller Cecília: 335 ezer Pfizer-vakcina érkezett ma Magyarországra

Nagyon büszke vagyok a fiataljainkra, a 193 ezer 16-18 évesből 84 ezren érvényesen regisztráltak a megadott időpontig (péntek éjfélig) az oltásra - mondta Müller Cecília. 80 százalékuk már időpontot is foglalt magának. Ők nem sokat spekulálnak, a védelem mellett a szabadságot is biztosítják maguknak - hangsúlyozta a tisztifőorvos. Akik elmulasztották a regisztrációs lehetőséget péntek éjfélig, azok közül 6 ezren szombat-vasárnap regisztráltak, nekik is elérhetővé teszik az időpontfoglalást, sms-ben fognak ennek lehetőségéről értesítést kapni. Összesen tehát 90 ezer 16 és 18 év közötti fiatal regisztrált és foglalhat időpontot ezzel a védőoltásra.