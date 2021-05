A vállalkozások sikere múlhat a designon

A Magyar Formatervezési Tanács idén is meghirdeti Design Menedzsment Díj pályázatát. Az elismerésre a bírálóbizottság tagjain kívül bárki jelölhet vállalkozásokat, nonprofit intézményeket. Az egymillió forinttal járó díj célja elismerni a designtudatos szemléletben, a design alkalmazásában és szakszerű menedzselésében élen járó szervezeteket.

A design, mint fogalom ma már egy igencsak szerteágazó területet jelöl, sőt módszertana több tudományágra is kiterjed, lényegi eleme pedig nem más, mint a kreatív és empatikus problémamegoldás. A designgondolkodás nem konkrét szakmai ismereteket jelent, sokkal inkább egyfajta szemléletet, amely új, addig nem látott eredményekhez vezethet. A designer feladata egy-egy problémakör megoldására új alternatívát nyújtani, konkrét emberi szükségletekre gyakorlati válaszokat adni. Mindezzel pedig az a cél, hogy az életet jobbá, könnyebbé, szebbé tegyék az emberek számára.

"Ez a fajta fókuszált gondolkodás, amely már a fejlesztés legelső lépéseinél megjelenik, majd a teljes folyamatot végigkíséri, később olyan eredményeket hoz, amelyek hozzáadott értéket teremtenek, megkülönböztetik a vállalkozást versenytársaitól, így hosszú távon versenyelőnyt jelentenek. A fenti alapelvekre épülő vállalkozások azzal, hogy jobban, mélyebben megértik ügyfeleiket, további előnyhöz is jutnak, hiszen ez a fajta speciális tudás hosszabb távon is formálja gondolkodásukat, ami a stratégiaalkotásban is megjelenik” – emelte ki Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) elnöke a pályázat kapcsán.

A Design Menedzsment Díjat (DMD) az MFT 2009-ben azzal a céllal hozta létre, hogy elismerje azokat a szervezeteket, amelyek példaértékű eredményeket és sikeres működési modelleket mutatnak fel a designmenedzsment stratégiai integrációja által, hazai és nemzetközi érdeklődést keltve. Emellett nem titkolt cél, hogy mindezzel a design integrált alkalmazását közelebb hozzák mind a gazdasági élet szereplőihez, mind pedig a széles nagyközönséghez.

Olyan szervezetek pályázatát vagy más általi jelölését várják, amelyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is. A Design Management Díjra online lehet jelölni szervezeteket 2021. május 10-ig.

Címlapkép: Getty Images