Müller Cecília: Budapesten is csökken a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben

A 16-18 évesek oltásának kampánya most zajlik. A regisztráció folyamatos, mindenki tud regisztrálni, aki elmúlt 16 éves. A kampány keretében azonban elérkeztünk egy olyan pontig, ahol ezt most lezártuk. A lakosság többi részével, ugyanazon az úton-módon tudnak regisztrálni, és oltásra jelentkezni a 16-18 évesek, mint mindenki más is - mondta Müller arra a kérdésre, hogy miképp kaphatják meg azok a 16-18 évesek az oltást, akik lecsúsztak a múlt heti regisztrációról.

Müller szavai azért is különösen érdekesek, mert Pfizer oltásra nem lehet időpontot foglalni, a 16-18 évesek viszont csak azt kaphatják. A 16-18 évesek tehát regisztrálhatnak az oltásra most is, de időpontot nem foglalhatnak (nincsenek Pfizer-időpontok).