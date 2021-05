CIB: Egész évben jelentős áremelkedésre számítunk Magyarországon

Az infláció tovább emelkedhet májusban, de a fő kérdés, hogy utána mi történik - mondta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza a bank sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint ő felfelé mutató kockázatokat lát, és arra számítanak, hogy az év második felében is 4% körüli vagy afeletti infláció lesz Magyarországon. A bank magas növekedést vár 2021-re, de a jelenlegi előrejelzését júniusban vélhetően felfelé korrigálja. A fogyasztás viszont idén még nem fog teljesen helyreállni a CIB szerint.

A fejlett világban elég meggyőzően túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, de globálisan még nem tartunk itt, továbbra is magas szinten platózik a járvány. A vírus epicentruma a fejlett gazdaságokból áttevődött a fejlődő gazdaságokra - mondta Trippon Mariann, a CIB vezető közgazdásza a bank sajtótájékoztatóján. A jelentős terjedés - például Indiában - azzal a kockázattal jár, hogy új mutánsok keletkezhetnek.

A nyitás nem jelenti azt, hogy elértük a nyájimmunitást és eltűnt a COVID - mondta Trippon. Látható, hogy az oltásban élen járó országokban is már az oltási hajlandóság határa jelenti az oltások felfutását. Az első negyedévet még a járvány határozta meg, a GDP-ben érződött a korlátozások hatása. A második negyedévben a korlátozások feloldásával viszont kilőhet a globális gazdaság. A beszerzési menedzserindexek is magas szinten állnak, és a várakozások is optimisták.

Forrás: CIB Bank.

A kilábalást az Egyesült Államok húzza majd, és az idén 7-8%-os növekedést produkálhat az amerikai gazdaság, ami tetemes - mondta Trippon. Amerikában nem elhanyagolható annak a kockázata, hogy túlfűtötté válik a gazdaság.

Az infláció jelenti ma a legfőbb kockázatot, és ez összefügg az amerikai helyzettel. Az újranyitással automatikusan megnő a kereslet, és ennek inflációs hatása lesz, és még az a kockázat is reális, hogy a járvány után tartósan magas inflációs pályára áll a gazdaság. A koronavírus-válság előtt alacsony volt az infláció, alacsony volt a kamat, és ez fűtötte az ingatlanpiacokat, ez tette az államadósságok nagy részét fenntarthatóvá.

Van olyan kockázat, hogy a válság után ez a helyzet megváltozik, de Trippon szerint nem itt tartunk.

A nagy kérdés most, hogy a jegybankok hogyan reagálnak majd: az EKB-nak egyszerű a dolga, mert itt nem lesz potenciál feletti növekedés, és az inflációs várakozások sem jelentősek.

Az Egyesült Államokban viszont gondot okozhat a túlfűtés, ráadásul a Fed ott rugalmasan kezeli az inflációt, de nagy kockázat, hogy a Fed nem jelentette be, hogy számszakilag mennyire engedi elszaladni az inflációt

Rendkívül nehéz időszak vár a jegybankokra, főleg a Fedre

- mondta a CIB közgazdásza, ugyanis a jegybanknak kezelnie kell majd az inflációs várakozásokat. Az EKB üzenete, mely szerint nem lesz kamatemelés és a mennyiségi lazítás is folyatódik 2023-ig, az teljesen reális lehet. Az Egyesült Államokban már nehezebb a helyzet: Trippon szerint a kamatemelést talán megússza 2023-ig a Fed, de az idei év végén már lehet, hogy jelzést kell adnia a Fednek, hogy mikor fogja kivezetni a mennyiségi lazítást

Magyarországon is megindul a kilábalás

A tavalyi évet Magyarország relatíve jól megúszta növekedés szempontjából, a régiós vetélytársak közül egyedül Lengyelország mutatott kedvezőbb visszaesést. Az idei kilátások is jók: a jelenlegi konszenzus szerint a régióban Magyarország gazdasága fog a legnagyobb mértékben nőni.

A CIB egyelőre 4,1%-ot vár 2021-re, de Trippon szerint ezt az előrejelzést valószínűleg felfelé fogják korrigálni majd. A vártnál gyorsabb nyitás a korai gazdasági nyitás hatását tükrözi majd. Jövőre tovább gyorsulhat majd a növekedés - a márciusi előrejelzésben 4,7%-ot vár a CIB, de ezt is felülvizsgálják júniusban.

Lesznek olyan ágazatok, ahol sok időt vesz majd igénybe a helyreállás, például a turizmus, de az év második felében a szolgáltatások többségében helyreállhatnak. A fogyasztás is magához fog térni, de a fogyasztás növekedési üteme idén el fog maradni a teljes gazdaság kilábalási ütemétől. A CIB azzal kalkulál, hogy az elhalasztott fogyasztás egy része megjelenik a piacon, de nem lesz fogyasztási robbanás, a háztartási szektor egy részében az óvatossági motívumok nem tűnnek el. Arra számítanak, hogy kifut a moratórium, ami mérsékli a fogyasztásra szánt jövedelmeket, a megtakarítás a magasabb jövedelműeknél jelenhetett meg, akik amúgy is alacsonyabb arányban fogyasztják el jövedelmüket.

A beruházásokkal kapcsolatban Trippon elmondta, hogy ők már eleve azzal kalkuláltak, hogy az EU helyreállítási alapjának hitelét nem hívják le, mert erre már korábban is voltak jelzések. A helyreállítási alapból érkező pénzek már nem ezt az évet fogják támogatni - mondta Trippon.

Az infláció nálunk is probléma

A régióban és mindenhol felfelé megy az infláció - az első negyedévben az alacsony bázis és egyéb egyszeri hatások miatt nőtt az infláció. Áprilisban 5% felett volt az áremelkedés, májusban pedig tovább gyorsulhat Trippon elmondása szerint, de a kérdés nálunk is az, hogy mi lesz utána

A CIB vezető közgazdásza jelentős felfelé mutató kockázatot lát.

Elmondása szerint még a visszafogott becslésük is azt mutatja, hogy az év második felében is tartósan 4% felett lesz az infláció. Ez a monetáris politikára is hatással van, ami már érződik az MNB kommunikációján. Rövid távon emiatt rövid oldalon az MNB-nek nincs tere monetáris lazításra, minimum ott kell tartani az irányadó kamatot, ahol van. Az egyhetes betéti tender és alapkamat közötti rés bezárására akkor lehet esély, ha az év második felében csökkenni fog az infláció és a forint erősödik, de erre kisebb esélyt lát. A másik oldalon az a kérdés, hogy lesz-e kamatemelés az egyhetes betéti tenderen. Erre Trippon szerint akkor lehet szükség, ha a forint jelentős gyengülést mutat.

Az árfolyammal kapcsolatban Trippon elmondta, hogy a 370 körüli árfolyam továbbra sem komfortos az MNB-nek, ott beavatkozna. Eddig mindig azt mondta az MNB, hogy nem szeretné, ha felértékelődne az árfolyam. Mégis elképzelhetőnek tartja Trippon, hogy 355 alá menjen az árfolyam, abban az esetben, ha ezzel hűteni tudja az inflációt. De arra lehet számítani, hogy 355-360 között fog ingadozni az év során az árfolyam.

Az látszik a grafikonon, hogy a régiós devizák többnyire együtt mozogtak, nem volt benne specifikus forint-hatás. A hosszú hozamok átmeneti megemelkedésére az MNB reagált, megjelent a mennyiségi lazítás, és sikerült stabilizálni a kötvénypiacot. Ma viszont már nem tűnik célnak, hogy leszorítsák a németek és a magyar hozamok közötti eltérést, ma ehelyett az a cél, hogy a hozamok ne emelkedjenek magasabb szinten, mint amit a fundamentumok indokolnak. A CIB arra számít, hogy a tízéves hozamok 2,7-2,9% között fognak ingadozni.

Címlapkép: Getty Images