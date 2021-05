Évekig tarthat, mire Magyarország visszatalál a válság előtti útra – Megbüntethetnek a hitelminősítők?

Nem túl ambiciózus középtávú célokat tartalmaz a kormány friss konvergencia programja a deficit és az adósság lefaragásával kapcsolatban, a tervek szerint csak 2024-ben érné el a bűvös 3 százalékos határt a GDP-arányos költségvetési hiány, az adósságráta válság előtti szintje pedig beláthatatlan távolságban van. Márpedig a hitelminősítők eddig csak átmeneti romlást vártak a fiskális fegyelemben. Most a Standard & Poor's közgazdásza a Portfolio kérdésre elismerte: a felvázolt pálya kicsivel rosszabb annál, amire számítottak, de ez nem biztos, hogy rögtön leminősítéssel jár.

Nem fogná vissza a kormány egyhamar a költekezést

A nemrég benyújtott konvergencia program által felvázolt pálya szerint a 2020-as 8 százalék feletti költségvetési hiány idén alig csökken, a nemzeti össztermék 7,5%-a lehet, majd még 2022-ben is 5,9%-os deficittel számol a kormány. Innen 2023-ban 3,9%-ra csökkenhet tovább a hiány, majd 2024-ben elérhető a 3 százalékos lélektani határ, amit korábban az uniós túlzott deficit eljárás miatt figyeltünk kiemelten.

A friss konvergencia program számai azt mutathatják, hogy a következő évek költségvetési pályája kissé rosszabb lehet, mint amire az év elején számítottunk

- emelte kommentálta a Portfolio kérdésre a felvázolt pályát Niklas Steinert, a Standard & Poor's hazánkkal foglalkozó közgazdásza.

A hitelminősítők véleménye azért lehet lényeges a programról, mert eddig azt hangsúlyozták, hogy csak átmenetileg romlik majd a fiskális fegyelem a járvány hatására. A most becsült hiány annak fényében meglepő, hogy a várakozások szerint akár már 2021 végére elérheti a gazdaság teljesítménye a járvány előtti szintet. A jelek szerint azonban a fiskális támogatás még ezt követően is évekig fennmaradhat. Persze ezzel nem egyedülálló Magyarország, minden ország igyekszik kihasználni az alkalmat, hogy kicsit lazítson a fegyelmen. Azonban ha a régiós országokat vizsgáljuk, akkor középtávon azért majdnem mindenki igyekszik visszatérni a válság előtti költségvetési pályához. A most benyújtott konvergencia programok alapján

2024-ben már csak a cseh deficit lehet magasabb a magyarnál.

Persze nagy különbségek nincsenek, hiszen a román és a szlovén hiány is alig lenne alacsonyabb, gyakorlatilag a fiskális szigorban nem lesz különbség a tervek szerint. Ha azonban megnézzük, akkor Románia és Szlovénia magasabb szintről indul 2021-ben, onnan sikerült nagyjából a magyar szintre lefaragni a hiányt.

A magas költségvetési hiány miatt pedig az adósság is csak lassan indul majd csökkenésnek. Magyarországon például tavaly a 2019-es 64,7%-ról 80% fölé ugrott a GDP-arányos ráta, ami még 2025-ben is 73,1% lesz a konvergencia program alapján. Főleg a következő két évben lesz mérsékelt az adósságcsökkenés, 2021 végére 79,9%-ra, majd 2022-ben 79,3%-ra csökkenhet.

A régióban ez szintén nem egyedülálló, aki megteheti még emeli is kicsit az adósságrátáját a következő években. A különbség legfeljebb annyi, hogy a tavalyi emelkedéssel a magyar adósság ismét átlagon felülinek számít a hasonló országok körében, vagyis kisebb a mozgásterünk az emelkedésre.

A magyar adósságrátával kapcsolatban még egy dolgot érdemes kiemelni: a konvergencia program szerint a forint árfolyamára vonatkozó feltételezéshez (364,5-ös euróárfolyam) képest 1%-os árfolyamelmozdulás 0,16 százalékpontot jelent az adósságrátában. Márpedig amikor ilyen kicsit a különbség (80,4%-ról 79,9%-ra csökkenő ráta), akkor már ez is kockázatot jelenthet.

Vagyis nagyjából 3 százalékkal gyengébb forintárfolyam mellett már veszélybe kerülne az adósságcsökkenés, amivel sérülne a stabilitási törvény előírása.

A program a pozitív kockázatok között emeli ki, hogy ha a tervezett 4,3%-nál egy százalékponttal erősebb lesz a 2021-es GDP-növekedés, akkor az a teljes időhorizonton 0,5-0,7 százalékponttal alacsonyabb adósságrátát eredményezne. Ez ugyanakkor a másik irányban is igaz, bár a kormány prognózisa konzervatívnak mondható. De ha a tervezettnél gyengébb forint és lassabb növekedés jön, akkor veszélybe kerülne az adósságráta csökkenése, bár bizonyára vannak tartalékok ebben az adósságpályában.

Mit szólnak majd ehhez a hitelminősítők?

A középtávú költségvetési- és adósságpálya azért is kulcsfontosságú lehet, mert az elmúlt időszakban a hitelminősítők rendre azt emelték ki Magyarországgal kapcsolatban, hogy az egyensúlyi mutatók átmeneti romlása után a kormány visszatérhet a fegyelmezett gazdálkodáshoz, részben emiatt nem indokolt a kilátás vagy a magyar adósbesorolás rontása. Ha viszont lassabban csökken majd a deficit, akkor az akár el is bizonytalaníthatja a szakembereket.

A Fitch például legutóbbi elemzésében 2021-re 5,6%-os, 2022-re pedig 4,9%-os deficittel számolt, a konvergencia programban azonban ennél lényegesen magasabb érték szerepel. Ráadásul a cég közgazdászai szerint még az alacsonyabb hiány mellett is emelkedne idén az adósságráta, mivel a kormány által várt 4 százalék feletti tempó helyett csak 3,2 százalékkal bővülhet a gazdaság.

A válság éveiben látható egyedi tényezők kifutását követően 2021 után fokozatos költségvetési konszolidációra számítunk Magyarországon, ugyanakkor a középtávú számokat egyelőre nehéz becsülni – válaszolta a Portfolio kérdésére Niklas Steinert.

A járvány utáni évek költségvetési hiánya már elsősorban a kormányon múlik: fenn akarják-e hosszútávon tartani a lazább költségvetési politikát vagy igyekeznek minél gyorsabban visszatérni a válság előtti 2-3 százalékos deficithez

- tette hozzá a hitelminősítő elemzője.

Az adóssággal kapcsolatban Niklas Steinert kérdésünkre kiemelte: 2020 közepe óta azt gondolják, hogy Magyarország GDP-arányos adóssága az előrejelzési horizonton nem tér majd vissza a járvány előtti szintre. A most benyújtott költségvetési pálya alapján fennáll annak veszélye, hogy a magyar költségvetési pálya kevésbé lesz szigorú, mint a régió országaiban. Szerinte az adósságráta csökkenése szempontjából a következő években kritikus lesz a gazdasági növekedés üteme.

A magyar növekedési kilátásokkal kapcsolatban Steinert hozzátette: nagyban múlik majd az uniós források felhasználásán a GDP alakulása, azonban ha a válság előtti éveket vesszük alapul, akkor nem tűnik irreálisnak középtávon a 4% körüli átlagos éves bővülés.

A hitelminősítők értékelése már csak azért is lényeges lehet, mert Csehország esetében például rögtön a konvergencia program megjelenése után arra figyelmeztetett a Moody’s, hogy negatív lehet az ország hitelminősítői besorolására az, hogy szinte alig számol deficitcsökkenéssel a kormány a következő években. Nálunk egy kicsivel jobb a helyzet, ahogy a fenti grafikonon láthattuk, azonban ha a kormány terveinél bármi miatt gyengébben alakulnak a fiskális folyamatok, akkor akár a hitelminősítői besorolásunk is veszélybe kerülhet.

