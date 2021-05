Hivatalos: elindult az oltásigazolásos mobilalkalmazás, egyelőre tesztüzemmódban

Péntektől már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra – olvasható a kormányzati koronavírus-portálon megjelent bejegyzésben.

A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-b an pedig „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát.

Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól - a védettségi igazolvány felmutatása helyett - akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.

Az alkalmazás tehát azoknak is nagyban megkönnyíti az életét, akik már megkapták az oltást, de valamilyen oknál fogva a védettségi igazolványt még nem. Az alkalmazást használó szolgáltatók pedig nem csak a beléptetést tudják így egyszerűsíteni, hanem jelentősen tudják vendégkörüket is növelni.

Az alkalmazás az első védőoltás rögzítése után gyakorlatilag azonnal képes igazolni az oltás tényét, mert közvetlenül össze van kötve az oltóorvosok által használt informatikai rendszerrel (EESZT).

Az alkalmazás így egyértelműen jelzi az oltás hiányát is. A mobilalkalmazás tehát az oltás tényét igazolja, a vírusfertőzésen való átesettséget nem igazolja, azt továbbra is csak a védettségi igazolvány igazolja.

