Az egész világ koronavírus-harcát veszélyezteti India, de csak egy marék országban van az utazási tiltólistán

Azt gondolhatnánk, hogy a világ országai tanultak a hibáikból, például abból, hogy nem zárták le elég korán a Kínából érkező utasok előtt a határaikat, aminek következtében az egész világon elterjedt a koronavírus. India példája azonban azt bizonyítja, hogy nem: hiába tombol a járvány Indiában, kevés ország van jelenleg, ahol tiltólistán szerepelnének az onnan érkezők.

A Wego nevű utazási oldal szerint eddig május 12-vel bezárólag 35 ország tiltotta meg az Indiából való beutazást, ezek közül mindössze 7 EU-s tagország van, és Magyarország nincs köztük.

A Statista készített erről egy szemléletes ábrát is:

EU-s szinten is mutatkoznak törekvések arra vonatkozóan, hogy egységes fellépés legyen az Indiából történő beutazásokkal kapcsolatban, ezt az Európai Bizottság javasolta a tagállamoknak. Konkrét és egységes intézkedés azonban még nincs.

A tiltást és utazási korlátozást alkalmazó országok között vannak igen szigorú szabályokat érvénybe léptetők is, például Ausztrália, ahol még a saját állampolgáraikat sem engedik vissza Indiából. Máshol ennél enyhébb korlátozások vonatkoznak a saját állampolgárokra nézve.

Minden esetre Indiában egyre csúnyább képet fest a koronavírus terjedése, mindez sajnos a halálozási számok megugrásában és az egészségügyi rendszer megrendülésében is megmutatkozik. Nem könnyíti a helyzetet az sem, hogy a vakcinázottság nem halad elég gyorsan, az indiai koronavírus-mutációk pedig a nyugati országok törekvéseit is veszélyeztetik, amelyek az oltások előrehaladásával a gazdaságaik újranyitásán dolgoznak.

Az európai országok körében az alábbi tiltások vannak érvényben:

Belgium:

Az országban jelenleg minden olyan utas számára tilos a belépés, aki Indiából érkezik. A tiltás a Brazíliából és Dél-Afrikából érkezőkre is vonatkozik. A belga állampolgárok ugyanakkor beléphetnek az országba, illetve azok a diplomaták és bizonyos személyek, akik bizonyítani tudják, hogy létfontosságú utazásról van szó.

Csehország:

Az országban India is felkerült azon országok körére, akik jelentős kockázatot jelentenek a koronavírus szempontjából, ezért megtiltott minden beutazást az ázsiai országból.

Franciaország:

Franciaországban is betiltották az Indiából való beutazásokat, hogy elejét vegyék a sokkal fertőzőbbnek tűnő indiai variáns elterjedését az országban. Azokra, akik mégis bejöhetnek az országba, 10 napos karanténkötelezettség vár.

Németország:

Az Air India és Lufthansa járatai továbbra is járnak a két ország között, de Németországba már csak a német állampolgárok és ott lakhellyel bírók utazhatnak be Indiából, így azok, akiknek csak ideiglenes vízumuk van vagy épp ott tanulnak, de nincs állandó lakhelyük az országban, nem jöhetnek be Indiából. Azok, akiknek szabad a beutazás, két negatív tesztet kell felmutatniuk (egyet utazás előtt és után) és 14 napos karantén vár rájuk.

Olaszország:

Egy olyan külföldi állampolgár sem léphet be Olaszországba, aki az elmúlt 14 napban Indiában tartózkodott. Az olasz állampolgárok és azok, akiknek van az országban tartózkodási joga, beutazhatnak, de csak két negatív teszttel és az érkezést követően karantén vár rájuk.

Hollandia:

Hollandiában hat napos utazási tiltást jelentettek be Indiával szemben, a tiltás a Dél-Afrikából és néhány közép- és dél-amerikai országból érkezőkre is fennáll és június 1-ig biztosan érvényben marad.

Portugália:

Május 16-ig az országba csak olyan nagyon fontos esetben engednek be Indiából érkezőket, de a nem létfontosságú utazásokat itt is tiltják az ázsiai országból. Portugáliába viszont tanulási és munka okokból is be lehet utazni Indiából, tehát nem olyan szigorú a szabályozás.

Egyesült Királyság:

Indiát is felvették a tiltólistás országok közé, ami azt jelenti, hogy csak azok léphetnek be az országba onnan, akik brit állampolgárok vagy tartózkodási joggal bírnak az országban. De bárki is jön Indiából, 10 napos karanténba kell vonulni egy erre kiszabott hotelben.

Címlapkép: Getty Images