Koronavírus: hiányt okozott a járvány a gazdaság számos területén

A Bonafarmnál egy időben nem volt a tejesdobozokra kupak, panaszkodott nemrég Csányi Sándor. A probléma több dologra is rávilágít: az ellátási láncokban még mindig vannak fennakadások, bármelyik fontos beszállító nehézsége akár egész iparágak működését akaszthatja meg, és akár egyetlen kis alkatrész hiánya is meghiúsíthatja egy egész termék gyártását. Mint az, amikor egy 5 dolláros chip hiánya miatt nem készül el egy 40 ezer dolláros autó, vagy nincs elég faléc, amiből megépüljön egy ház. De konténerből, műanyagból vagy éppen acélból is globális hiány alakult ki. Egyre több terméket tudunk mondani, amiben felborult a kereslet és a kínálat, az árak pedig elszabadultak.