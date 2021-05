Milyen hóbortból nem veszi fel az amerikaiak egy része a vakcinák második dózisát?

Egyre nagyobb bajt jelent az Egyesült Államokban, hogy folyamatosan szaporodik azoknak a száma, akik bár az első adag vakcinával beoltották magukat, de a második dózist nem vették fel. Ennek súlyos következményei lehetnek a szakemberek alapján. Hasonlóan vélekedik Szlávik János is, aki szerint nagyon fontos, hogy a lakosság beadassa a második védőoltást is, mivel az első védőoltás ad némi védettséget, de a két oltáshoz képest csak a védelem körülbelül 30–50 százalékát tudja létrehozni.

Az Egyesült Államokban május elején 5 millió olyan ember volt, aki a kétdózisú Moderna vagy Pfizer vakcina első adagját megkapta, de a második oltást már nem vette fel. Tehát, a kétdózisú védőoltásban részesülők 8 százaléka nem vette fel a második oltást. Ennek a jelenségnek különböző okai vannak:

sokan a mellékhatásoktól tartanak, amik a terjedő hírek szerint rosszabbak lehetnek a második adag után

- számolt be amerikai lapok alapján a hirado.hu.

A cikk szerint más polgárok arra panaszkodnak, hogy azt követően, hogy lemondták a második védőoltás beadásának időpontját, nehéz újat szerezniük. Egyes felmerésekből az is kiderült, hogy sok amerikai tévesen hisz abban, hogy már egy dózis is megfelelő védelmet biztosít.

Mindezek mellett nagyon sok félreértés terjed az Egyesült Államokban az oltóanyagokkal kapcsolatban, legalábbis erről árulkodik a Cornell Egyetem reprezentatív vizsgálata is, amely szerint a polgárok 20 százaléka gondolja úgy, hogy a kétdózisú vakcináknak már az első adagja után is megfelelően védetté válnak a beoltottak. A vizsgálat egyik érdekessége, hogy az első adagot megkapó amerikaiak 15 százaléka nem emlékezett arra, hogy második dózist is kell majd kapnia. Továbbá a kutatásban részvevők mintegy 50 százalékának még halványan sem rémlett, hogy bárkitől értesült volt arról, hogy második dózis után erősebb lesz a fertőzés elleni védettsége.

Ennek a tényét erősítette meg Paul Offit, a Pennsylvania Egyetem professzora, aki kifejtette, hogy a második dózis mRNA vakcina következtében a vírust semlegesítő antitestszám tízszer magasabb, mint az első adagot követően. Emellett a második oltás után a sejtes immunválasz is jóval erősebb, amely a variánsokkal szemben is hosszabb tartó és hatékonyabb védelmet alakít ki

A második oltások jelentőségéről a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője megjegyezte, hogy jóval lerövidül a védettség ideje egy dózis esetében, tehát egy rövidebb és gyengébb védelmet kapunk.

Mindenképpen be kell adatni tehát a második védőoltást is

- hangsúlyozta a szakember.

