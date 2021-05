A függetlenség a tét: hatalmas költekezésre kényszeríti az országokat a chiphiány

Az Egyesült Államok, az EU és Kína után most Dél-Korea is bejelentette, hogy jelentős összegeket tervez költeni saját félvezetőgyártásába, hogy ezzel csökkentse a külföld iránti függőségét a stratégiai fontosságú szektorban.

A chiphiány óriási problémát okoz a világon, az ipari vállalatok termelését lassítja, a termékeket drágítja. Nemcsak azok a termékek drágulnak, amelyekbe közvetlenül beépülnek a chipek, hanem azok is, amelyekhez közvetve felhasználják a chipeket (például a gyártósorok robotjai). A jelenség 2022-ig, de akár 2023-ig is eltarthat, és mérhető makrogazdasági hatása is lesz.

Az országok sorra jelenik be, hogy többet kívánnak áldozni a félvezető-gyártásra. Legutóbb Dél-Korea állt elő 452 milliárd dolláros tervéve, amellyel a hazai chipgyártást támogatná 2030-ig. Egyes elemzők úgy értékelik ezt a lépést, hogy az egy "háborús helyzethez hasonló törekvés, hogy Korea biztosítsa a biztonságát és függetlenségét a jövőre."

A dél-koreai kormány pénzzel, infrastrukturális támogatással és adókönnyítésekkel is segíteni kívánaj az ágazatot. A korea kommunikáció szerint a cél, hogy megőrizzék a szektorban a globális vezető szerepet - amit egyébként elemzők vitatnak, a legtöbb szempontot figyelembe véve ugyanis Tajvan számít világelsőnek a chipgyártásban.

Dél-Korea ezzel a lépéssel Tajvantól és Kínától való függetlenségét akarja biztosítani. Nem ők az egyetlenek: az Egyesült Államok 50 milliárd dollárt szán a chipgyártás fejlesztésére, és Kína ötéves tervében is előkelő helyen szerepel a szektor. Az EU márciusban jelentette be, hogy 20%-ra akarja növelni a részesedését a chipgyártásból 2030-ig (2010-ben 10% volt).

