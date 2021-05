Eldőlt: októberig velünk maradhat a koronavírus miatti veszélyhelyzet

Az elmúlt évek őszi ülésszakainak kezdete alapján (tavaly például szeptember 15. volt) a mai döntés azt jelenti, hogy akár október elejéig is velünk maradhat a veszélyhelyzet, igaz a ma módosított törvény megadja a lehetőséget a kormánynak, hogy ha járványhelyzet alapján úgy ítéli meg, akkor hamarabb is véget vessen ennek a különleges jogi keretnek, ami kormányrendeletekkel széleskörű intézkedési lehetőséget biztosít a kormánynak.

Varga Judit igazságügyi miniszter indoklása szerint a korona-törvény hatályának kinyújtására azért van szükség, mert az új vírusvariánsok Európa-szerte terjednek és Magyarországon is jelen vannak, így elengedhetetlen a fokozott védekezés. Amint jeleztük: a törvényben rögzítették azt is, hogy a kormány a veszélyhelyzetet korábban is megszüntetheti.

