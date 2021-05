Lecsengőben a magyar járvány, de októberig velünk maradhat a veszélyhelyzet

A világ legátoltottabb országává vált Málta – hirdette büszkén szombaton az egyik máltai lap és a miniszterelnök-helyettes ezt erősítő üzenetét is betették, de ez valójában nem igaz. Egy gyors ellenőrzéssel ugyanis kiderül, hogy bár Izraelt tényleg lehagyta a napokban Málta az elsőre átoltottak népességarányában (64%), de még előttük jár a Seychelles-szigetek és San-Marino is. Magyarország a 48%-ot közelítő elsőre átoltottsággal továbbra is jól áll a hivatalosan nem létező vakcinaversenyben, de figyelemreméltó, hogy a legnépesebb európai országként például Németország gyorsan zárkózik fel hozzánk.