Meredeken erősödik a forint, mi lesz a benzin és a gázolaj árával?

A hazai üzemanyagárakat több tényező is befolyásolja, többek között a kőolaj világpiaci ára, a finomítói árrés, az adók és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama, ez utóbbiban markáns változás állt be az elmúlt hetekben, a forint látványosan erősödött, ami rövid távon mérsékli a magyarországi üzemanyagárakat. Bár az elemzői várakozások itt széles sávban szóródnak, hosszabb távon azonban inkább emelkedő benzin- és gázolajárakra érdemes felkészülni, a gazdasági nyitás, a turizmus élénkülése miatt az olajkereslet is emelkedni fog, ami drágább benzint és gázolajat eredményezhet.