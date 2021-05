Adókedvezményként adott állami támogatások – Most akkor ki nyert a friss uniós bírósági döntésekkel?

Az Európai Törvényszék (az EU elsőfokú bírósága) május 12-én hirdetett ítéletet két fontos adóügyben. Mennyire minősítheti az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak, ha a tagállami adóhivatalok lemondanak a nekik járó adóról? Lehet-e döntésüknek az a következménye, hogy egy jól menő vállalat semmi adót ne fizessen? Kötelesek-e valódi tartalmuk szerint minősíteni az ügyleteket?

Tiltott állami támogatás a befektetőknek?

Az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette a luxemburgi adóhivatal két „adóhatározatát”. A tax rulings néven ismert befektetőcsalogató eszközök főleg multik luxemburgi székhelyű európai központjainak adtak adókedvezményeket. Hasonlóak a magyar feltételes adómegállapításhoz, de sokak szerint nem a jogszabályok szigorú értelmezése jellemzi őket, hanem az a cél, hogy kedvezzenek annak, aki a kis nagyhercegségben telepszik le.

Luxemburg mellett Írország például szintén úgy lett sok technológiai óriásvállalat európai központjának székhelye, hogy infrastruktúrája, angol nyelve és munkaerejének képzettsége mellett költségvetéséből is áldozott – ami persze adóbevételeket jelentett, csak kevesebbet, mint amennyit a normál adóügyi elbánás mellett kaphatott volna. Margrete Vestagher az Európai Bizottság nevében nagy vehemenciával támadja az ilyen adókedvezményeket, és ebben számíthat azok rokonszenvére, akik rossz szemmel nézik, hogy a nagy világcégekért versengő kormányok adófizetőik kárára egyre-másra adják a kedvezményeket, amelyek a hazai, európai vállalatok számára elérhetetlenek. Az ellenérv: akkor a cég megy máshova, és semmi nem folyik be a kasszába.

A Bizottság akciói azonban nem mindig állják ki a bíróság próbáját. Az Applenek adott ír adókedvezményt jogszerűnek ítélte a luxemburgi székhelyű taláros testület.

Az Amazon-ügy

Hogy a székhelynek nincs sok köze ahhoz, hogy hogyan ítélnek, az most is kiderült: mindkét mostani ítélet luxemburgi adókedvezményt vett górcső alá, és egyikben a nagyhercegségnek, másikban az Európai Bizottságnak adott igazat.

Az Amazon nyert, az Engie vesztett. Előbbi annak tükrében fog nagy port felverni, hogy a járvány során hatalmas bevételnövekedést elkönyvelt Amazon Luxemburgban egy fillér társasági adót se fizetett, a másik ügy következményei azonban fontosabbak lehetnek.

Az Amazon ügyében nem sikerült a Bizottságnak megfelelően megindokolnia, miért tartja jogtalannak a luxemburgi Amazon-vállalat és a Luxemburgban adómentes társvállalat közötti tranzakciók minősítését. Ezeket ugyanis úgy kezelték, mintha egymástól független cégek közötti ügyletekről lett volna szó. Fontos szempont volt a döntésben, hogy a kedvezményezett cég (amely nem fizet adót Luxemburgban, és ahova a szellemi tulajdon utáni jogdíj formájában a jövedelmet átcsatornázták), valódi szellemi tulajdonnal rendelkezik és nem csak formálisan szerez bevételt.

Itt kis kitérőt érdemes tenni. Azelőtt az internetes keresztül szolgáltató vagy értékesítő cégeket az alacsony hozzáadottérték-adó (ÁFA)-kulcsú országok is vonzották. Ezt a kibúvót pár éve az új európai HÉA-rendszer kiküszöbölte, de más esetekben még lehet jelentősége. Ismeretes, hogy Gattyán György Docler Holdingját szintén tevékenységének Portugáliába koncentrálásával kapcsolatban próbálta megfogni a magyar adóhivatal, de mivel a portugáliai cég valós tevékenységet folytatott, a korábbi precedensekhez hasonlóan (a Cadbury édesipari cég ciprusi leányvállalata volt talán a legismertebb) a NAV elbukta a pert. Ehhez hasonló mérce jutott szerephez az Amazon esetében is.

Tartalom és forma

Az Engie ügyben egy másik szövevényes konstrukció megítélését azért találta hibásnak az Európai Törvényszék, mert itt a valós tartalomtól eltérően ítélte meg az adóhatóság az ügyletet. Szinte minden adótörvény lehetővé teszi a valós tartalom figyelembe vételét, ha kimutatható, hogy a cél kizárólag a fizetendő adó csökkentése. Az újdonság az ítéletben az, hogy a bírák szerint a luxemburgi fiskusnak alkalmaznia kellett volna ezt a lehetőséget, nem tehetett volna úgy, mintha a tranzakció tartalma valós lenne. Ezzel lehetővé tették az Európai Bizottságnak, hogy a jogosulatlan állami támogatás megítélésénél akkor is alkalmazza ezt, ha az adó megállapításakor nem élnek ezzel a lehetőséggel.

A Bizottság sikeréhez persze az is hozzájárult, hogy ebben az esetben azt is kimutatták, hogy az általános szabályok szerint adózó cégekhez képest milyen adóelőnyt jelentett ennek a lehetőségnek a kihagyása, és ehhez nem kellett konkrét ellenpéldákat felhoznia, elég volt arra utalni, hogy nem kedvezményezett adózók esetében az ügyletet át lehetett volna minősíteni.

Indokolni kell

Nem az Amazon volt viszont az egyetlen ítélet szerdán, amely az Európai Bizottság elé komoly követelményeket állított. Egy egész más témájú ügyben, egy európai állampolgári kezdeményezés ügyében is megfogalmazták a bírák, hogy egy határozat csak akkor felel meg a törvényesség követelményeinek, ha megfelelően meg van indokolva. Ráadásul a határozat címzettje képes kell legyen megérteni az indokokat, nem lehet sommás implicit megállapításokkal elintézni a dolgot, különösen, ha nem szakemberekkel állnak szemben, mint amilyenek például az említett kezdeményezés „gazdái”. Ebben – függetlenül a pénzügyi következményektől – az Amazon ügy is előremutató: az európai közigazgatás nagyobb transzparenciáját mindenképpen szolgálja.

Biden elnök legutóbbi javaslata a társasági adó minimális szintjére és az adótologatás megelőzésére pedig talán az Amazonéhoz hasonló anomáliák előtt is elzárja az utat.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images