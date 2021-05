Bejelentette a kormány: jön a júniusi kiegészítő nyugdíjemelés

A kedd éjszaka megjelent egyik kormányrendelet 0,6%-os júniusi kiegészítő nyugdíjemelést rögzít a különböző nyugellátásoknál, mivel a vártnál magasabb pályán halad az infláció Magyarországon.

Kedd éjszaka megjelent a 254/2021. (V. 18.) számú kormányrendelet, amely „a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről” címmel azt rögzíti, amit áprilisban, a 2021-es költségvetési törvény módosításakor már megírtunk, miszerint az eredetileg idénre 3%-ra tervezett infláció és a valóságban legalább 3,6%-os infláció különbségeként pótlólagos, januárig visszamenőleges hatályú, 0,6%-pontos nyugdíjemelés vált szükségessé. Ennek a részleteit rögzíti tehát a friss kormányrendelet és mindez azt jelenti, hogy a nyugellátások széles körében történik nyugdíjemelés, amit a jövő havi, azaz júniusi folyósításokkal kell rendezni.

Az e rendelet alapján emelendő, 2021. júniusra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani

- olvasható a kormányrendelet második paragrafusában.

Sokakat érdeklő kérdés, hogy mindez mit okoz az egyébként már februárban folyósított 13. havi nyugdíj aktuális részleténél. Erre a választ az alábbi mondat adja meg:

A 2021. január–május hónapokra járó emelés összegét, valamint tizenharmadik havi nyugdíjra

vagy tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság esetén az arra járó emelés összegét a 2021 júniusára járó ellátással egyidejűleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.

A júniusban várható 0,6%-pontos nyugdíjemelés mellett lehet, hogy lesz idén még egy emelés. Amint ugyanis már áprilisban megírtuk: mivel az MNB idénre átlagosan 3,8-3,9%-os inflációt jelez előre, ezért könnyen előfordulhat, hogy októberben (az első kilenc havi tény inflációs adat alapján) majd újabb, csekély mértékű további nyugdíjemelés is lesz. Ez nyilván a következő néhány hónap inflációs pályájától függ, amely a gazdaság újraindítása és a megjelenő kereslet miatt felpöröghet akár 5% fölé is (év/év indexek például a május-júniusi hónapokban) és éppen emiatt, megelőző jellegű kamatemelést lengetett be hétfőn az MNB alelnöke, hogy az infláció megugrását fékezzék.

