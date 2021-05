Kiderült, milyen oltásokat kaptak a magyar kormány tagjai

Ülést tart ma a magyar kormány, ahol az Orbán Viktor Facebook-oldalán megjelent poszt alapján minden kormánytag jelen van, és közülük mindenki be is van már oltva.

Jelenleg is tart a kormány ülése, ahol mind a 15 kormánytag jelen van, és egy friss Facebook-poszt alapján mindannyian be is vannak oltva, az átoltottság 100 százalékos.

Hogy pontosan miről egyeztet a kormány, azt nem tudjuk, de az elmúlt napok lapértesülései alapján ötmillió beoltott után felülvizsgálják a maszkhasználattal és az ingyenes parkolással kapcsolatos szabályokat.

A Portfolio kalkulációja szerint május 24-25-én értheti el Magyarország az ötmillió beoltott számát.

A mai poszt alapján a kormány 8 tagja Sinopharm, 4 Szputnyik, 3 pedig Pfizer oltást kapott.