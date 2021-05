Gyorsvonatként száguld át a zöld forradalom a világon - Magyarország felszáll rá?

Egyre inkább nő az igény mind a lakosság, mind a kormányzatok és az ipar részéről is a fenntartható megoldásokra, így ezek inspirálják a zöldipar bővülését, az ebben rejlő potenciált pedig egyre több piaci szereplő is felismeri - mondta Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár, akivel a Portfolio a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó kapcsán beszélgetett a fenntarthatóságról, annak makrogazdasági súlyáról, a környezetipar relevanciájáról és az abban rejlő piaci lehetőségekről. Az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztossal készített interjúban emellett szó esett a finanszírozásról, a zöldkötvények kibocsátásának tapasztalatairól, a koronavírus-járvány hatásairól és az e-mobilitás térnyeréséről is.

Az innovációk számos területre begyűrűznek, nyilvánvaló, hogy üzleti fordulatot hoz a fenntarthatóság. Mit gondol hogyan alakult ez kihívásból gazdasági lehetőséggé?

Joó István: Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-ben már 9,5 milliárd ember is élhet a Földön, ez azt jelenti, hogy jelentősen növekedni fog az –energia igény, valamint azt is előrevetíti, hogy a jelenlegi tendenciák alapján túlhasználjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat. Ennek ismeretében is, a jelenlegi fogyasztási szokások nem mondhatók fenntarthatónak. Említésre méltónak tartom az Ökológiai túlfogyasztás napját, vagyis azt a napot, amikor feléljük az egy évre rendelkezésünkre álló erőforrásainkat. Ez 2019-ben július 22-re esett, míg tavaly egy hónappal későbbre, vagyis a járványnak volt némi lassító hatása. Tehát nagyjából az év közepére feléljük az egész évre allokált erőforrásainkat. A problémákat ismerjük, a megoldásához pedig szemléletváltásra van szükség, nyilván ez érinti mind a kormányzatokat, mind a lakosságot és persze a gazdasági szereplőket is.

Mivel a felismerés megtörtént, a cselekvés pedig elkezdődött, robbanásszerűen nőni fog a zöldipar jelentősége az előttünk álló években és évtizedekben.

Becslések szerint 2030-ig évente körülbelül 25 százalékkal bővül majd a fenntartható technológiák fejlesztésével foglalkozó szektor. Egyre inkább nő az igény mind a lakosság, mind a kormányzatok és ipar részéről is a fenntartható megoldásokra, és ezek együttesen inspirálják a zöldipar jelentős bővülését, az ebben rejlő potenciált pedig egyre több piaci szereplő is felismeri.

Mint fogalom nagyon hangzatos, de keveset sejtet a zöldipar, megtenné, hogy definiálja, mit takar pontosan?

Többféle definíció létezik rá, a legátfogóbb azt mondja ki, hogy a zöldipar minden olyan termelői és szolgáltatói tevékenységet magába foglal, amelynek segítségével mérik, megelőzik vagy helyrehozzák a környezeti károkat, hozzájárulnak a hulladék- és zajkibocsátás csökkentéséhez, valamint elősegítik a természet és a táj védelmét.

Mekkora jelentősége van ennek a szektornak a foglalkoztatásban?

Magyarországon mintegy 42 ezer főre tehető a környezetipar által foglalkoztatottak száma, amely 2014-hez képest körülbelül 10 ezerrel több munkavállalót jelent. A foglalkoztatottak alapvetően két nagy csoportban tevékenykednek: egyrészt a közszolgáltatások területén, ahol kiemelten fontos az új innovatív technológiák integrálása, másrészt azon vállalatoknál, melyek innovatív termékeket, szolgáltatásokat fejlesztenek és állítanak elő.

Milyen feltételeknek kell ahhoz teljesülnie, hogy a fenntarthatósági technológiák fejlesztésével foglalkozó szektorok növekedjenek a jövőben? Globálisan hány százalékos növekedést vetítenek előre?

Ezen szektorok bővülését több tényező is inspirálhatja. Az egyes nemzetek vállalásokat tettek a globális felmelegedés hatásainak mérséklése érdekében, valamint a társadalmi igények, elvárások is egyre fokozódnak a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ezeket az igényeket nyilván ki kell elégíteni, a cégek esetében pedig a remélhető üzleti haszon is bírhat ösztönző hatással. 2015 és 2019 között például a fogyasztói javak tekintetében a piaci bővülés 54 százalékát olyan termékek tették ki, amelyek a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik. Jelzésértékűnek tartom a Planet Budapest 2021 kapcsán készült reprezentatív felmérésünket, amely rávilágított, hogy a környezetbarát termékekre a magyarok 43 százaléka költene több pénzt.

Említést tett a nemzeti szerepvállalásról, így érdemes lenne kitérni a zöldkötvények kibocsátására, ezen a területen milyen tapasztalatokról tud beszámolni?

Nagyon látványos növekedés figyelhető meg a zöldkötvények tekintetében az elmúlt években a nemzetközi és a hazai porondon egyaránt, de Közép-Európában ez még mindig egy olyan terület, amelyben nagyon sok tartalék van. Magyarországon 2020-ban történt meg az első zöldkötvény kibocsátása, a közelmúltban pedig az Államadósság Kezelő Központnak volt egy rendkívül sikeres államkötvény-kibocsátása, mely annyira népszerű volt, hogy a tervezett 20 milliárd forintról 30 milliárd forintra emelték a jegyzést. Ez is azt mutatja, hogy egyre több pénzügyi szereplő foglalkozik a zöldkötvények kérdéskörével, illetve vannak egyéb új innovatív megoldások is; mint például a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap, amely innovatív környezet- és klímavédelmi megoldásokat előállító vállalatokba fektet be,

Nem megkerülhetők a koronavírus-járvány hatásai ebben a szektorban sem, mit gondol, milyen tanulságai voltak? A pandémia hogyan tett/tesz hozzá a fenntarthatósági célok megvalósulásához?

Mint említettem, a lakosságnak egyre fokozottabb elvárásai vannak a fenntarthatóság tekintetében, a pandémia pedig erősítette ezt a folyamatot. A Covid-19 járvány gazdasági hatásai között kiemelendő, hogy globális értékláncok szakadtak meg, így számos ország gondolkodott el azon, hogy hogyan tudná termelése hatékonyságát ebből a szempontból is fokozni.

Érintette már a nemzetek és a fogyasztók hozzáállását, a vállalatokét azonban még nem boncolgatta. Mit tapasztal, a cégek attitűdje miként változott az elmúlt években a fenntarthatósághoz?

A munkám során nagyon sok vállalkozással találkozom. Feladataim közé tartozik, hogy segítsem az exportpiaci törekvéseiket. Úgy vélem, az elmúlt években sokat léptünk előre, és a vállalkozásoknál ez a kérdés kezd a stratégiai gondolkodás részévé válni. Sokan már továbblépnek azon, hogy évente elkészítik a fenntarthatósági stratégiájukat. Ez is fontos persze, de további lépések is kellenek. Egyre többen ismerik fel, hogy konkrét üzleti hasznot jelent számukra, ha vállalatirányítási rendszereikben alkalmazzák a fenntarthatósági szempontokat, vagy ha termékeik, szolgáltatásaik előállítása során szem előtt tartják őket.

A Klíma- és Természetvédelmi akcióterv alapján elvárjuk a multinacionális vállalatoktól, hogy környezetbarát technológiákat alkalmazzanak. A Külgazdasági és Külügyminisztérium az elmúlt két évben számtalan beruházást jelentett be az országban. A nemzetközi beruházók mennyire veszik figyelembe ezen célokat?

A Magyarországon befektetőknek is be kell tartaniuk a különböző környezetvédelmi szabályokat. Jó hír, hogy az elmúlt időszakban sok olyan beruházás érkezett Magyarországra, amelyek kifejezetten fenntarthatósághoz hozzájáruló termékek előállítását célozzák. Kiváló példa erre az SK Innovation új iváncsai gyára, ahol évi 430 ezer elektromos autó akkumulátorát állítják majd elő, ezzel pedig nem utolsósorban 2500 új munkahely jön létre az e-mobilitás területén.

Komoly állami támogatásban részesülnek az e-mobilitáshoz kapcsolódó beruházások, illetve az exporttevékenység bővítése, ugyanakkor felmerül kérdésként, hogyan lehet az export szén-dioxid lábnyomát mérsékelni?

Magyarország a világ 34. legnagyobb exportőre, amely azért is hatalmas eredmény, mert népesség alapján a 93. hely környékén vagyunk. Az exportunk 80 százaléka az EU államaiba irányul, tehát, földrajzilag viszonylag közeli helyekre, a maradék 20 százalék pedig EU-n kívüli országokba. Ezek alapján nyilván nem mi vagyunk a legnagyobb CO2 kibocsátók, de kérdésére visszatérve,

a szállítás során keletkező széndioxid mérséklést előmozdítja például a tőkekifektetési programunk is, amelynek lényege, hogy magyar vállalatok külföldi beruházásaihoz nyújtunk támogatást.

Egy magyar vállalat közép-ázsiai üzeme könnyebben elláthatja az adott térséget, miközben a profitot hazautalja, azaz a nemzetgazdaságunk is nyer vele. De a program keretében támogatunk olyan projekteket is, amelyek napelem erőművek létrehozását célozzák meg Albániában és Bulgáriában; Szerbiában pedig olyan magyarországi vállalkozást is támogatunk, amely a hulladék újrahasznosításával foglalkozik. Fontos előrelépés, hogy az Eximbank megkezdte a fenntarthatósági szempontok beemelését a hitelezési tevékenységébe; jelenleg az előkészületek zajlanak, de hamarosan elérkezhetünk ahhoz is, hogy ezen szempontok jelentőséggel bírjanak a hitelezési tevékenységek során.

Minden iparágnak szerepe van abban, hogy egy fenntarthatósági fordulat létrejöjjön. A befektetők hány százaléka veszi figyelembe a fenntarthatósági szempontokat?

Globális szinten nézve a befektetők körülbelül fele veszi figyelembe a fenntarthatósági, ezen belül nemcsak a környezeti, hanem társadalmi szempontokat is, amikor egy beruházási vagy vállalkozásával kapcsolatos egyéb döntést meghoz. Az egyes iparágakat tekintve nagyobb feladat hárul azokra a vállalatokra, amelyek konkrétan olyan terméket vagy szolgáltatást állítanak elő, amelyek a fenntarthatósághoz járulnak hozzá. Sokat léptünk előre például az elektromos autók gyártása vagy a megújuló energiaforrások területén, de fejlesztés alatt álló terület még a vízgazdálkodás, a logisztika és hulladékgazdálkodás is. A Planet Budapest 2021 Expója keretében szeretnénk bemutatkozási lehetőséget adni azon V4-es vállalatoknak, amelyek olyan technológiákat vagy szolgáltatásokat állítanak elő, amelyek jelentősen hozzájárulnak a fenntarthatósághoz.

Mennyi ilyen vállalatnak biztosítanak lehetőséget arra, hogy a nagyközönség előtt mutatkozhasson be?

A kiállítást 20 ezer négyzetméteren rendezzük meg, a Hungexpo egyik pavilonjában ahol akár 150-nél is több kiállító bemutatkozhat. A kiállítói jelentkezés már elindult, és az első napok tapasztalatai pozitívak: azt látjuk, hogy nagyon sok cég szeretne megjelenni szakkiállítóként, ráadásul számos startup is jelentkezik. Utóbbiak részvétele azért is fontos, mert sok innovatív ötlettel rendelkeznek, melyek megvalósításához az eseményen a megfelelő finanszírozási intézményekkel, befektetőkkel is találkozhatnak.

Tekintsünk részleteiben a rendezvényre, hiszen a fenntarthatóság kérdésköre minden embert érint. Korábban Magyarország már rendezett Víz Világtalálkozót, a két esemény között vélhetően van némi kapcsolat.

A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó kezdeményezője és egyben fővédnöke, Áder János köztársasági elnök. A Planet Budapest 2021 a három Budapesti Víz Világtalálkozó tapasztalatira és eredményeire épül, de tematikailag már nem csak a vízipart, hanem sok más ágazatot is lefed mint például a hulladékgazdálkodás, közlekedés, energia, vagy élelmiszertermelés. Több mint száz ország neves szakembereit, döntéshozóit invitáltunk a rendezvényre. Még fél év van hátra a kezdésig, de már most jelentős érdeklődést tapasztalunk a Planet iránt. Sokan kíváncsiak arra, hogy Közép-Európának ebben a témában milyen mondanivalója van, milyen eredményei vannak, milyen technológiákat tud felsorakoztatni.

Olvasóinkban felmerülhet kérdésként, hogy miben mérhető a siker.

A Budapesti Víz Világtalálkozók után azt vizsgáltuk, hogy a szakkiállításon résztvevő vízipari cégek milyen üzleti hasznot realizáltak akár azonnal, vagy remélhettek közép- és hosszútávon. Tapasztalataink szerint a kiállító vállalkozásoknak az eseményből származó üzleti haszna sokszorosan meghaladta a kiállításuk költségét, vagy éppen azt az állami ráfordítást, amiből az eseményeket megszerveztük. Most szélesebb lesz a spektrum, hiszen a víz mellett egyéb szektorok is képviseltetik majd magukat. Most is az a célunk, hogy a szakkiállítók új üzleti lehetőségekhez jussanak, és a termékeikkel, szolgáltatásaikkal minél távolabbi piacokra is eljussanak.

Fontosak a pénzügyi források, de a nemzetközi tudásmegosztásnak is kiemelt szerepe van az innovatív megoldások létrejöttében. Hogyan valósul meg jelenleg az információáramlás ezen a területen, a jövőben milyen konkrét programokat terveznek?

A Planet Budapest Világtalálkozó részét éppen azért szervezzük, hogy platformot teremtsünk az információ megosztásának. Nagyon sokan foglalkoznak a fenntarthatósággal különböző szektorokban, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy ezeket a szereplőket összekapcsoljuk: egyrészt a tudományos szféra képviselőit, akik ismertetni tudják, hol tartunk most tudományos szempontból, milyen kihívásokkal nézünk szembe, mi várható 10-20 vagy éppen 100 év múlva, másrészt a kormányzatok döntéshozóit, akik fejlesztési prioritásokat fogalmaznak meg, fejlesztésekről döntenek, jogszabályokat alkotnak a saját országaikban. Ezen kívül azon finanszírozási intézményeket, akik finanszírozni tudják a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos beruházásokat, és azon nagyvállalatok vezetőit is, akik be tudják mutatni, hogy jelenleg milyen technológiák birtokában vannak. A programot is ezen célok mentén szervezzük, így a panelbeszélgetéseken is minden ágazat képviseltetheti majd magát.

A problémák azonosítását fontosnak tartjuk, de szeretnénk tovább lépni, és megismertetni a világot azokkal a technológiákkal, amiket térségünk fel tud mutatni.

A rendezvény keretében sor kerül olyan programokra is, amelyek a nagyközönségnek szólnak majd a mindennapi fenntarthatóság témakörében. A Heroes of the Future (azaz a Jövő Hősei) program pedig a 10-16 éves korosztályt célozza, mely keretében iskolás csoportokat várunk, akiknek egy kalandparkon keresztül mutatjuk majd be, hogy a ma hozott döntéseiknek milyen hatásai lehetnek a jövőben.

Nagy kaliberű eseménnyel nézhetünk szembe, ahová sok embert várnak. A rendezvény miként felel majd meg a fenntarthatósági szempontoknak?

Akár több tízezer résztvevő is ellátogathat a Planetre, nagy az érdeklődés külföldről, de fontosnak tartjuk, hogy a hazai lakosság is minél nagyobb számban látogasson majd ki az eseményre. A szervezés során igyekszünk a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyni, tehát kifejezetten papírmentes eseményre készülünk, a kiállítói standokat újrahasznosítható anyagokból építik majd, a digitális tartalmak kerülnek előtérbe. A Hungexpo megközelítése során ösztönözni fogjuk a tömegközlekedési eszközök alkalmazását, és sorolhatnám.

Címlapkép forrása: KKM/Sárosi Zoltán