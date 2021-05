Megvan az új Pfizer-szerződés, amiből Magyarország kimarad

A szerződés a jelenlegi oltóanyagból és a SARS-CoV-2 koronavírus variánsaira igazított oltóanyagból 900 millió adag beszerzését teszi lehetővé, és további 900 millió adag beszerzésére biztosít lehetőséget. A megállapodás előírja, hogy az oltóanyag-előállítás bázisának az Európai Unióban kell lennie, és az alapvető összetevőit is az unióból kell beszerezni. A szerződés azt is kiköti, hogy az ellátás 2022-es kezdetétől garantálni kell a szállítást az unió tagországainak. A szerződő felek megerősítették a tagállamok azon lehetőségét, hogy az EU-n kívüli, rászoruló országoknak vagy a COVAX-kezdeményezésen keresztül továbbértékesítsék vagy eladományozzanak oltóanyagokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetben közölte, az új szerződés hatályba lépése jó hír az európai állampolgárok koronavírussal és variánsaival szembeni védelméért folytatott hosszú távú küzdelem szempontjából.

Biztosított, hogy az EU-ban akár 1,8 milliárd adag koronavírus elleni oltóanyag készüljön és osszanak szét

- közölte. Hozzátette: más gyártókkal kötött esetleges szerződések ugyanezt a mintát fogják követni.

