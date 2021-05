Most akkor mennyire félelmetes az infláció? Markáns vélemény érkezett

Az utóbbi hetek legizgalmasabb kérdése, hogy az áprilisban berobbanó magas infláció mindössze átmeneti lesz-e, vagy hosszú évek után ezúttal tartós áremelkedésre kell készülnünk. Elemzők, közgazdászok között nincs egyetértés a kérdésben. Ebbe a vitába szállt bele Erik Nielsen, a milánói UniCredit Bank vezető közgazdásza. Méghozzá elég éles véleményt fogalmazott meg: szerinte nincs itt semmi látnivaló, az infláció áprilisi emelkedése zaj csupán, a fundamentumok egyáltalán nem indokolják, hogy tartós áremelkedéstől féljünk.

Miről szól ez a cikk? Erik Nielsen szerint az áprilisi magas infláció nem jelenti azt, hogy tartósan is magasak lesznek az árak

A fundamentumok nem indokolnak tartós áremelést

Az inflációs várakozásoknak lehet árfelhajtó hatása, de Nielsen szerint ez sem valószínű

A jegybankoknak nagyon oda kell figyelniük, mit mondanak

Múlt héten óriási meglepetést okozott az áprilisi infláció az Egyesült Államokban, a fogyasztói árindex messze felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az árak 0,8%-kal nőttek az előző hónaphoz képest, ilyenre több mint 10 éve nem volt példa az országban. Még érdekesebb, hogy a szezonális hatásokat szűrő (tehát elvileg stabilabb) maginflációs mutató 0,9%-kal nőtt egy hónap alatt, 1982 óta a legnagyobb mértékben.

Arra már nagyon régóta számítani lehetett, hogy az árak technikai okok (tavalyi alacsony bázis, energiaárak, újranyitás stb.) miatt idén tavasszal jelentősen megugranak, de arra talán senki nem számított, hogy a megugrás ilyen mértékű lesz. Az áprilisi infláció megugrása önmagában viszont nem fontos:

sokkal érdekesebb az aggodalom, ahogy a befektetők megpróbálják eldönteni, hogy a kiugróan magas adat mindössze zajnak, vagy valódi fordulópontnak tekinthető-e.

Ehhez a vitához szólt hozzá Erik Nielsen, a milánói UniCredit vezető közgazdásza. Nielsen egyenesen úgy fogalmaz, hogy „(az inflációval kapcsolatos) zűrzavar részben abból adódik, hogy az „inflacionisták” már több mint tíz éve, a jegybanki mennyiségi lazítások miatt megnövekedő pénzkínálat óta farkast kiáltanak, és akik – azután, hogy eddig mindig tévedtek – a 2020-as fiskális expanzióra, mint gazdaságpolitikai fordulatra ugrottak rá, azt remélve, hogy ez majd alátámasztja az állításukat."

Ez észszerűbb állítás a részükről, de még mindig valószínűtlen

- írja, Nielsen hozzáteszi, hogy megszámlálhatatlan mennyiségű hangot hall manapság, akik az infláció eljövetelével riogatnak, de legtöbb esetben ezek az emberek maguk sem tudják érvekkel alátámasztani, hogy miért számítsunk tartós áremelkedésre, emiatt az érvelés sem meggyőző.

Az UniCredit közgazdásza szerint viszont teljesen világos, hogy a magas áprilisi infláció önmagában még nem jelenti azt, hogy a zaj elmúltával (ez az elemző szerint még nyárra is igaz) is magas inflációra kell számítanunk.

Amennyiben mégis tartósan magas inflációt érünk el, az elsősorban a „túlságosan hatékony” fiskális expanzió eredménye lesz, amely túl hatékony lesz a foglalkoztatás és a növekedés 2022-ig tartó helyreállításában, és ekkor a Philips-görbe hirtelen meredekebbé válik azután, hogy az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag lapos volt. Nielsen véleménye szerint viszont ez nem fog bekövetkezni.

A közgazdász szerint a jelenlegi folyamatok megértéséhez egy dolgot kell észben tartani: épphogy túl vagyunk egy jelentős mértékű, rég nem látott recesszión. A járvány elleni harc jegyében a kormányok lezárták az országokat, korlátozták a gazdasági aktivitást (vagy az emberek saját magukat korlátozták), miközben a károsult vállalatokat és a lakosságot korábban nem tapasztalt mértékben kompenzálta az állam. Ezek a kompenzációk enyhítették a károkat, de a meredek gazdasági visszaesést nem tudták megakadályozni.

Most, amikor a gazdaságok jönnek ki a válságból, a mobilitás növekedése és az elhalasztott kereslet jelentős relatív elmozdulásokat okoznak az árakban is. Nielsen szerint erre tökéletes példa az áprilisi amerikai infláció, mivel

összesen négy termék vagy szolgáltatás (használt autó, autókölcsönzés, repülőutak és szálláshelyek) felelt az áprilisi havi árnövekmény kétharmadáért.

A fenti négy termék együttesen 0,5%-pontot adtak hozzá a 0,8%-os emelkedéshez. Ehhez képest a Clevelandi Fed által számolt medián fogyasztói árindex csak kis mértékben emelkedett áprilisban márciushoz képest. Erre az UniCredit két magyarázatot talál: egyrészt a chiphiány felvitte az autók árát, másrészt a gazdaság újranyitásával a lakosságnak megnőtt az igénye a nagyobb mobilitás iránt, ezért nőtt az autókölcsönzések, hotelszolgáltatások és repülőutak ára.

Inflációs mutatók az Egyesült Államokban (forrás: UniCredit Research).

Nielsen szerint a jelentős relatív ármozgást jól illusztrálja, ha megnézzük az áprilisi inflációt mozgató négy termék árszintjeit. Ha összehasonlítjuk a válság előtti szintekkel az árakat, akkor a használt autóknál és teherautóknál 21%-os árváltozást látunk (2020 februárja a bázis), az autókölcsönzés 45%-kal kerül többe, de a repülőutak és a szállások árai még mindig a járvány előtti szinten állnak (előbbi 5, utóbbi 17%-kal marad el a tavaly februári áraktól). Nielsen szerint okkal várhatjuk, hogy ezek a mozgások a relatív árváltozásban enyhülnek a következő hónapokban, de felhívja a figyelmet, hogy lehetetlen pontosan előre jelezni ennek a havi mértékét, hiszen olyan dolgok is bezavarnak a kilábalásból adódó inflációs folyamatokba, mint például a globális chiphiány.

De a közgazdász szerint az emelkedés nagyrészt csak zaj, és nem várható, hogy ez hosszú távon is magas inflációt generál.

Szerinte az olyan átmeneti hatásokhoz, mint például a most felmerülő chiphiány, idővel alkalmazkodik a gazdaság, és a jelenlegi inflációt fűtő egyéb tényezők – mint például az amerikai fiskális stimulus – szintén átmeneti hatásúak. Az egyetlen valós ok, ami miatt Nielsen szerint a jelenlegi áremelkedésből tartósan magas infláció lehet, az a várakozásokon keresztül érvényesülő hatás: ha a háztartások és vállalatok áremelkedésre számítanak, maguk is elkezdenek költekezni, és ezzel inflációt generálnak. A közgazdász szerint a gazdasági fundamentumok lehetővé teszik, hogy a várakozások inflációt generáljanak, de személyes véleménye szerint ez nem valószínű forgatókönyv.

Ami Európát illeti, a következő hónapok itt is jelentős áremelkedést hozhatnak, de azért az amerikaihoz mérhető inflációra nem kell számítani az eurózónában: egyrészt az Egyesült Államokban sokkal jelentősebb fiskális stimulust fogadtak el, másrészt az árak (és a bérek) rugalmasabbak a tengerentúlon – emlékeztet az UniCredit közgazdásza. Elmondása szerint viszont mindezek mellett is igaz, hogy az átmeneti hatások és a gazdasági nyitás Európában is jelentős zajt csap majd az inflációban a következő 3-6 hónapban, ami zavarossá teheti majd a monetáris politikával szembeni várakozásokat.

Szükségtelen mondanom, hogy elképesztően fontos lesz a Fed és az EKB számára, hogy a kommunikációjuk kristálytiszta legyen ebben az időszakban

- írja Nielsen. Hozzáteszi: az EKB számára bonyolítja a dolgokat, hogy előbb utóbb tisztáznia kell, mi is a szándéka a PEPP-pel.

A PEPP az EKB pandémiás eszközvásárlási programja, amelyet a jegybank 2020 márciusában indított el, és amely rendkívül flexibilis, majdnem akadálytalan beavatkozást tesz lehetővé a kötvénypiacokon, és a bevezetése óta a kibocsátott államkötvény-állomány döntő részét felszívta. Egyelőre nem látszik, mi lesz a PEPP sorsa: 1850 milliárdos keretösszegét az EKB bármennyiszer megemelheti – ahogy azt tette kétszer is -, és a jelenleg is érvényes EKB-állásfoglalás szerint a PEPP addig és akkora összegben működik majd, amennyire szükség van rá.

A fundamentumokról szólva Nielsen leszögezi, hogy ahhoz, hogy Joe Biden 1900 milliárd dolláros keresletélénkítő csomagjának tartós inflációs hatása legyen, a csomagban végrehajtott egyszeri kifizetéseket folyamatosan meg kéne ismételni, mert a Phillips-görbe csak így válhatna olyan meredekké, mint a globalizáció és a fejlett világ demográfiai hanyatlása előtt volt. A közgazdász szerint a soron következő új fiskális élénkítés, Joe Biden infrastruktúra-fejlesztő csomagja pedig már nem tartalmaz olyan jelentős fiskális élénkítést, amely alátámasztaná a fundamentumokkal szembeni magas inflációs várakozást (annál is inkább, mert a terv egyben adóemelést is tartalmaz).

Összegzésképpen az UniCredit közgazdásza szerint az áprilisi amerikai infláció csak zaj volt, és ilyen zajból több is várható a következő 3-6 hónapban. „A jó hír az, hogy az EKB és a Fed is bejelentette, hogy az áremelkedésre szintén így tekint, és nem szándékozik reagálni rá.

Úgy gondolom, hogy ezt a jelzést nagyon sokszor kell még megismételnie a jegybankoknak nyáron és ősszel

- zárta az elemzését Nielsen.

