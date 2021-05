Feloldhatják az iráni szankciókat, nyomás alatt az olajárak

Március óta a legnagyobb heti árfolyamveszteséget szenvedte el az olaj, miután valós lehetőséggé vált az iráni szankciók feloldása, ami az ország kőolajtermelésének jelentős növekedésével járna. A nagyobb kínálat eshetősége pedig nyomást helyez az olajárakra.

A Brent árfolyama a hét elején már 70 dollár fölé is benézett hordónként, majd innen egészen 65 dollárig esett le, ami több mint 7 százalékos esés néhány nap leforgása alatt. Ezzel megtört a március közepe óta tartó emelkedő trend is egyelőre.

A WTI típus meglehetősen hasonló képet mutat, amely még 67 dollárnál is járt a hét elején, de jelenleg már csak 62 dollár hordónként.

Az iráni elnök, Hassan Rouhani azt mondta, hogy a világ vezető hatalmai elfogadták az országot érintő nagyobb szankciók feloldását, de néhány részletet illetően még folynak a tárgyalások.

Ha sikeres lenne a megállapodás az azt is jelentené, hogy jelentősen megemelkedhetne az iráni olajtermelés, ez pedig nyomás alá helyezi az olajárakat is.

Emellett egy tágabb árutőzsdei eladás is lezajlott ezzel párhuzamosan, amit az okozott, hogy a meglóduló infláció miatt az amerikai jegybank egyes döntéshozói részéről is felmerült a monetáris szigorítás lehetősége. Ez azt jelentheti, hogy a jelenlegi eszközvásárlási program fokozatosan leállhat, ha a gazdaság további erőteljes javulást ér el. Egy másik tényező, ami nyomást helyezett az árutőzsdére az az, hogy Kína is erőfeszítéseket tesz arra, hogy csökkentse az egyre magasabb árakat.

Az olaj a mostani korrekciótól függetlenül még továbbra is több mint 25 százalékos pluszban áll év eleje óta, ami a világgazdaság erősödésére utal. Számos országban már jelentős a beoltottság mértéke, és visszaszorulóban van a koronavírus-járvány, így elkezdett felpörögni a gazdaság is, ami meg az olaj- és üzemanyagkereslet emelkedésével jár.

A Citigroup elemzői szerint így hosszabb távon nem jelent majd problémát a piacnak a növekvő iráni termelés felszívása, és az olajár is tovább emelkedhet.

Az olajárak azonban rövid távon egyelőre nyomás alatt maradhatnak, amíg nem tisztázódnak az esetleges iráni megállapodás és a szankciók feloldásának részletei. A sikeres megegyezés esetében Irán legfeljebb napi 1,6 millió hordóval emelhetné meg a termelését napi 4 millióra.

Címlapkép: Getty Images