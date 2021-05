Koronavírus: megérkezett a péntek reggeli magyar jelentés, a magyar lakosság 50%-a beoltottá vált

In English

Az elmúlt 24 órában 657 az új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 025 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 427 főre emelkedett. A friss adatok a járvány visszaszorulásáról árulkodnak, a lélegeztetőgépen lévők sázma 200 fő alá csökkent, ilyenre utoljára október 20-án volt példa.

A mai 657 fős fertőzötti adat különösen annak fényében alacsony, hogy egy héttel ezelőtt még 1190 esetet jelentettek, vagyis alig több mint a fele az esetszám a 7 nappal ezelőttinek..

A kórházban ápoltak száma is meredeken csökken, egy nap alatt közel 200-zal lettek kevesebben.

A járvány visszaszorulása most már hetek óta határozottan érezteti a hatását az elhunytak számának alakulásában is. A trend itt is már lejjebb jár, mint amit a két hullám között láthattunk, a november elején jellemző számokkal találkozhatunk a friss napi jelentésekben.

Az elsőre beoltottak száma 4 898 866 fő, közülük 2 886 292 fő kapta meg a második oltását is. Így mára az ország lakosságának 50%-a beoltottá vált. Az oltás - bizonyára a Pfizer vakcina elérhetőségének javulásával - az utóbbi napokban érezhetően gyorsult, ezúttal egy nap alatt közel 70 ezer első és 71 ezer második oltást adtak be.

A regionális bontás a járvány általános visszaszorulását mutatja. Korábban láthatunk néhány megyét, ahol a koronavírus makacsabbnak bizonyult, mostanra azonban azt láthatjuk, hogy egységesen és mélyen a korábbi csúcsok alatt vannak a fertőzési számok.

Címlapkép: Getty Images