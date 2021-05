Budán méreti meg magát a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár

Elindul a 3. választókerületben Fürjes Balázs, a hazai ingatlanpiaci és építőipari szereplők által is kiemelten követett Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, aki a Budapest Fejlesztési Központot is felügyeli.

A Budapest Fejlesztési Központot felügyelő államtitkárságot vezető Fürjes Balázs, akihez többek között a Puskás és a Duna Arénák, vagy a Ludovika és a MOME Campus megépítése is köthető most a közösségi oldalán jelentette be, hogy egyéni országgyűlési képviselőként méreti meg magát a 3. választókerületben, ami a teljes XII. kerületet és a II. kerület egy részét foglalja magában.

Bár sokan inkább a főpolgármesteri pozícióba várták a következő lépésként Fürjest, most mégis hivatalossá vált az indulása. Az államtitkárhoz olyan grandiózus projektek köthetők, mint 2000 milliárdos költségvetéssel kalkuláló Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, a Galvani híd, az 5-ös metró vagy a Diákváros projekt előkészítése (ami azóta hivatalosan is elkerült Fürjeséktől), de szerepelt a kommunikációjában a Városmajor megújítása, a Budkeszi úti buszsáv, vagy a budai Egyszülős Központ és a Déli pályaudvar jövője is.

Információink szerint a jelöléssel nem jár az, hogy Fürjes feladná jelenlegi pozícióját, mint Budapest és az agglomerációjának fejlesztéséért felelős államtikár, már csak az a kérdés, hogy 2022-ben mit hoznak az eredmények a fülkékben.