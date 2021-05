Mostantól védettségi kártya nélkül is nyaralhatnak belföldön azok a magyarok, akiket beoltottak

Mostantól annak sem kell lemondania az utazásról, aki még nem kapta kézhez védettségi igazolványát: egy friss rendelet – 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet – alapján a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, fürdők és attrakciók is elfogadhatják a védőoltást igazoló applikációt, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Az intézkedés azért különösen fontos, mert segíti az utazások tervezését, hiszen senkinek nem kell attól tartania, hogy védettségi igazolvány hiányában, beoltva nem tud szállodába vagy étterembe menni - írja az MTÜ.

Az applikáció a kártyával egyenértékű igazolást biztosít az oltás meglétéről, azt azonban nem igazolja, hogy tulajdonosa átesett a víruson. Erre továbbra is csak a védettségi igazolvány használható. Mindenki elindulhat, akinek lefoglalt szállása, éttermi foglalása van, az applikációval látogathatók a fürdők, múzeumok is - minden, ahova igazolvány szükséges. Az EESZT applikáció letölthető Androidos és iOS-es mobiltelefonokra, a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes - közölte az MTÜ.

A Portfolio írta meg elsőként, hogy az elmúlt napokban sokan beszámoltak arról, hogy már ugyan az oltást megkapták, de a plasztik kártyát nem, ezért nem tudták igénybe venni a védettségi igazolványhoz kötött szolgáltatások széles körét. Ez különösen nagy fejfájást okoz a Magyarországon életvitelszerűen élő külföldieknek is. Habár arról még nincs hír, hogy plasztikkártyát állítanak-e ki részükre, de felfedeztük, hogy a TAJ-számmal rendelkező külföldiek is tudják igazolni a védettségüket, ehhez csak a megfelelő mobilos alkalmazásra van szükség. Ugyanez a megoldás működhet azoknál a magyaroknál is, akiket már beoltottak, de még valamilyen oknál fogva nem kapták meg a védettséget igazoló kártyát.

Így hozzuk létre a védettséget igazoló kódot!

A QR-kódot úgy lehet előállítani, hogy az Androidos, vagy iOS-es készülékre le kell tölteni az EESZT oltásigazolás mobilapplikációt. Ehhez első lépésként jelentkezzünk be a mobilunkon az EESZT oldalára (www.eeszt.gov.hu) és menjünk a Lakossági Portál részre, majd ott az oldal tetején kattintsunk az EESZT Mobilalkalmazás menüpontra, és ott töltsük le a telefonunkra a megfelelő alkalmazást.

A letöltött alkalmazást megnyitva jelentkezzünk be az EESZT lakossági felületére az ügyfélkapus kódokkal, adjuk meg a TAJ-számunkat, illetve egy tetszőlegesen választott 6 jegyű PIN-kódot. Ezután a telefon kameráján keresztül fényképezzük be azt a QR-kódot, amit ezzel párhuzamosan a számítógépen való EESZT bejelentkezéssel és regisztrációval kiad a rendszer. Ez azt jelenti, hogy a számítógépen is jelentkezzünk be az EESZT-be, és ott a Mobilalkalmazás menüpontban az EESZT alkalmazás résznél a Regisztráció gombra kattintva végezzük el a regisztrációs lépéseket, amelyek után a rendszer kiad egy QR-kódot.

EZEKKEL A LÉPÉSEKKEL GYAKORLATILAG EGY QR-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEKÖTJÜK A SZÁMÍTÓGÉPEN ELÉRT EESZT FELÜLETET A SAJÁT MOBILTELEFONUNKON TALÁLHATÓ EESZT-ALKALMAZÁSSAL.

Ezután már elég lesz a mobilunkon megnyitni az EESZT alkalmazást, beírni a 6-jegyű PIN-kódot és az alkalmazás csatlakozik az EESZ rendszerhez és rögtön kiadja a védettséget igazoló QR-kódot, illetve a nevünket, TAJ-számunkat, az első oltásunk idejét és azt, hogy a SARS-COV2 ellen már védettek vagyunk.

Összességében tehát a mobilunkon és a számítógépen együttesen haladva tudjuk elérni azt, hogy a telefonunkra is "előkészítsük" azt a QR-kódot, ami egy konditerembe, moziba, vagy étterembe belépéskor megadja a módot arra, hogy egyszerűen és kényelmesen igazoljuk a védettségünket. A másik mód, ha magunkkal visszük a plasztiklapot és bemutatjuk a személyzetnek a rajta lévő QR-kódot, mert az is teljességgel alkalmas a védettségünk igazolására.

Fontos tudni, hogy ha valaki a korábbi betegségéből eredően jogosult a védettségi igazolványra, akkor ezt csak a plasztikkártyával jelezheti. Az is nagyon fontos, hogy mindenki felvegye a második oltását is, mert enélkül egy meghatározott idő után az EESZT-ben érvénytelenítik a védettségi igazolványt, amely a QR kód leolvasásakor (akár a plasztiklapon, akár a mobilapplikációban) meg fog jelenni.

Címlapkép: Getty Images