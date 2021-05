Orbán Viktor bejelentette a lazításokat

Falus Ferenc, volt országos tisztifőorvos elmondta, hogy az Európai Unió és a Pfizer közötti most született szerződés – amelyből Magyarország kimarad – a gyártó továbbfejlesztett, az új mutánsokkal szemben is hatékony vakcináira is vonatkozik, amelyet most fejlesztenek. Úgy vélekedett, hogy ez sérti az egészséghez való jogainkat.