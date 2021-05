Megrohamozták az egyik magánlabort az antitestvizsgálatok miatt

Jelentősen megnövekedett az igény a magánlaboratóriumi szolgáltatások iránt, a kapacitások legnagyobb részét a koronavírus elleni antitestvizsgálatok foglalják le – mondta a 24.hu-nak Póda Tamás, a Synlab kereskedelmi és marketing igazgatója.

A vérvételi helyek teljesítőképességük maximális határán dolgoznak, sőt azon túllépve 120 százalékon, ezért előfordulhat, hogy a megszokottnál többet kell várni a szabad időpontra – mondta a lapnak Póda Tamás.

Az antitestmérés eredményét eddig 24 órára vállalta a magánlabor, de a néhány hete tapasztalható terhelés miatt a 48 órát is nehezen tartják. Mindezt úgy, hogy a laborok hétvégén is működnek, és 24 órában dolgoznak, de így is nehéz lépést tartani a rohammal.

Tavasszal a PCR-vizsgálatok voltak a legkeresettebbek, és bár most is jelentős számban végzik ezeket, az arányuk mintegy harmadára esett vissza a tavalyi csúcshoz képest.

A Synlbot a magánszolgáltatók közül egyetlenként tavaly hivatalos járványügyi labornak jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ, így a cég közfinanszírozott PCR-vizsgálatokat is végez.

