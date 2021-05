Zacher Gábor: még egy ilyen hullám összeroppantaná az egészségügyet

A koronavírus nyomai még hosszú ideig látszanak majd az emberiségen, a poszt-Covid kezelése is komoly kihívás lesz – mondta az Indexnek Zacher Gábor. A hatvani kórház toxikológus főorvosa szerint ha jönne még egy hasonló hullám ősszel, mint a harmadik, akkor az összeroppantaná a magyar egészségügyi rendszert.

Az egészségügyi rendszert a poszt-Covid kezelések is megterhelik majd, de nem annyira, mint maga a járvány – mondta Zacher Gábor. A most életbe lépő lazítással kapcsolatban kiemelte: „a legutóbbi rajzásnál” sokkal pesszimistább volt, szerencsére nem lett igaza. Most szerinte már jó az átoltottság, több mint hárommillió ember már teljesen védett.

Zacher szerint most az okoz új problémát, hogy az ambulanciák nem tudják kezelni a poszt-Covidos betegeket, ezért kellenek új ambulanciák. Szerinte ezen betegek kezelése rendkívül összetett, hiszen egyszerre lehet szükség pszichiáterre, rehabilitációra, fül-orr-gégészre és a többi szakellátásra.

A járvány után is szedi még áldozatait a koronavírus, ami rajta hagyja nyomát az emberiségen. Nem tudom, hogy lesz-e negyedik hullám ősszel, senkinek nincs a kezében egy jósgömb, amiből ez kiderülne. Az viszont bizonyos, hogy még egy ilyen emelkedés összeroppantaná az egészségügyet

- mondta a főorvos.

Címlapkép: Getty Images