Kitalálod, percenként hány csésze kávét iszunk a világon?

A Nemzetközi Kávészövetség előrejelzése szerint a 2020/21-es (kávé)évben a teljes kávétermelés várhatóan 1,9 százalékkal fog nőni és eléri a 171,9 millió zsákot. Ebből az Arabica mennyisége 5,2 százalékkal 101,88 millió zsákra emelkedik a várakozások szerint. 2019-ben a világon gyártott kávé becsült mennyisége megközelítőleg 170 millió zsák volt, amely körülbelül 10 millió tonna zöld kávét jelentett. A kávé iránti globális kereslet növekedése 2050-re becslések szerint háromszorosára húzza a termelést - ismertette a Portfolio megkeresésére Vajda Márton, a Coca-Cola HBC Magyarország prémium alkohol és kávé portfólió vezetője, aki érdekességként azt is megosztotta, hogy évente 500 milliárd csésze kávét fogyaszt a világ, ez naponta 1,37 milliárd csésze, amely 57 millió csésze óránként, 956 ezer percenként és 16 ezer másodpercenként.

A magyar felnőtt lakosság 85 százaléka kávézik, naponta átlagosan 2,7 csészényit fogyasztunk. A kávéivók 91 százaléka nap mint nap iszik otthon kávét, 53 százalékuk pedig napi szinten kávézott a munkahelyén is a járvány előtti időszakban - világított rá a Nielsen piackutató 2019-es felmérésére Vajda Márton, aki beszámolt arról is, hogy az otthoni kávézásra havonta körülbelül 3000 forintot költ a magyarok fele - tette hozzá.

Átalakuló fogyasztási szokások

A koronavírus-járvány hatására sok család átalakította a magyarok kávézási szokásait, a kialakult helyzet hatására a munkahelyekről és a kávézókból átterelődött a kávéfogyasztás az otthonokba. A klasszikus kiskereskedelmi egységek többségének forgalma jelentős növekedést mutat, viszont a turizmus leállása, az éttermek bezárása és

a rendezvények felfüggesztése erős csapást mért a vendéglátó egységek értékesítésére.

A Kantar kutatási adatai alapján a vásárlók 90 százaléka hagyományos módon, élelmiszerboltban szerzi be a kávét, elenyésző kisebbségben vannak az online, illetve kávézókban elviteles kávét vásárlók. A legkedveltebb kiszerelés az őrölt kávé, viszont a magyar kávépiac növekedésének a fő motorja a szemes és a kapszulás kávé. A Costa Coffee GKI Digitallal közös felmérésének tanúsága szerint a válaszadók kétharmada vásárol szemes vagy, kapszulás kávét és a válaszadók közel fele vesz őrölt kávét is - jegyezte meg a Coca Cola HBC Magyarország képviselője.

Nemcsak az otthoni kávéfogyasztás emelkedett, hanem a prémium kávék népszerűsége is - legalábbis erről számolt be a svájci székhelyű Nestlé csoporthoz tartozó cég, a Nespresso a Portfolio-nak. A 2020-as vírusos időszak elősegítette az instant kávék piacának térnyerését, tavaly a teljes instant 3in1 kávépiac növekedést mutatott, amelyben a versenytársak nagyobb mértékű növekedése mellett a Nescafé 3in1 kategória megőrizte piacvezető pozícióját. A járvány a Nespresso Professional üzletágát is érintette az éttermek és irodák bezárásán keresztül, azonban az otthoni kávéfogyasztás ezt kompenzálta. A Nespresso a jól bejáratott értékesítési csatornáinak köszönhetően a járvány alatt is elérhető volt a vásárlók számára. Az elmúlt időszakban erős kétszámjegyű növekedést tapasztalt az online értékesítésben. A vállalat bízik abban, hogy a Covid-19 új lehetőségeket hozhat az irodai szektorban, mivel a vállalkozásoknak át kell gondolniuk az irodák működését.

A legnépszerűbb ital az espresso, de a fogyasztók 84%-a önt a kávéjába tejet vagy tejszínt, és 85%-a édesíti azt. A magyarok a reggelt egy erős feketével indítják ugyan, de a nap folyamán elfogyasztott többi kávét már inkább tejjel isszák - írta a Nespresso.

Az instant kávék piacát két fő alszegmens mozgatja a 3in1 és a valódi instant kávé kategóriák - ezt a Nestlé osztotta meg. A Nestlé NESCAFÉ márkája évek óta őrzi piacvezető pozícióját mind a teljes instant kávé piacon, mind pedig az egyes alszegmenseket tekintve. Az instant valódi kávék piacán a NESCAFÉ portfóliója mind értékben, mind volumenben nagyobb mértékben tudott növekedni, mint a piac.

A koronavírus-járvány korlátozói intézkedései miatt az előző évhez kevesebb forgalmat tapasztalt kávézóiban a Starbucks. A hazai szabályozások hatására 2020 tavaszán egyre többen választották a házhozszállítást. Áprilisban a Starbucks magyarországi üzleteiben a fogyasztók közel 11 százaléka vette igénybe az érintésmentes házhozszállítási szolgáltatást, míg 89 százalék elvitelre kérte kedvenc italait. Ez az arány a korlátozások enyhülésével változott, 2020 májusától kezdve egyre többen választották ismét a helyszíni fogyasztást, ez az arány októberre elérte a 48 százalékot. Az érintésmentes házhozszállítás azonban továbbra is népszerű maradt a vendégek körében.

Tavaly márciusban, amikor elkezdődtek a korlátozások azt tapasztalták, hogy megugrott a szemes kávé iránit kereslet. A kapszulás verzió volt az elején a népszerűbb választás, azonban volt tavaly tavasszal egy jelentős ugrás a szemes kávé iránt, ami azóta is kitart. A többi termékhez képest arányosan kétszer több szemes kávét vásárolnak a vendégeik. Mostanra azt látják, hogy beállt a szemes kávé és a kapszula iránti kereslet egyensúlya - közölte a Starbucks.

