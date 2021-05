Bíróságon keresztül szólíttatja fel az AstraZenecát a több vakcinaszállításra az Európai Bizottság

Egy belga bíróságon keresztül szólíttatja fel az Európai Bizottság az AstraZeneca gyógyszergyártót, hogy szállítson több koronavírus-vakcinát az EU-ba – jelezte a brüsszeli testület egyik illetékese a Bloombergnek. Ez új információ, mert eddig csak arról lehetett tudni, hogy az Európai Bizottság beperli a céget ugyanezen a belga bíróságon azért, mert a tavaly augusztusban kötött szállítási szerződés ütemét nem tartotta be.

A friss bírósági beadvány tehát azt célozza, hogy a felszólításon keresztül a brüsszeli testület elérje: szállítson minél hamarabb minél több vakcinát az AstraZeneca az EU-nak. A háttere pedig az, hogy az első negyedévben a cég mindössze 30 millió dózist szállított a 120 milliós szerződéses kötelezettsége ellenére (300 milliós a teljes megrendelt volumen az EU számára).

Lényeges a friss bírósági beadvány és a per kimenetele szempontjából is az, hogy a tavaly az EU nevében kötött vakcina szállítási keretszerződésben van egy „megteszünk minden tőlünk telhetőt” klauzula és erre hivatkozva mondta azt az AstraZeneca, hogy ő tényleg mindent megtett, de csak ennyi vakcinát tudott logisztikai és egyéb gyártási okok miatt leszállítani az uniónak. A cég egyébként emiatt azt is hangsúlyozta, hogy valójában értelmetlen a per is, mert ez a klauzula rögzítette, hogy jogilag nem lehet számon kérni a cégen az ígéretétől elmaradó szállítást.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: MTI/Komka Péter. Moderna, AstraZeneca, Jannsen és Sinopharm koronavírus elleni vakcinák a Nógrád Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának hűtőszekrényében Salgótarjánban 2021. május 25-én.