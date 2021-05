Koronavírus: megérkeztek a csütörtök reggeli adatok

Az elmúlt 24 órában 396 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az országban és a betegségben 32 ember hunyt el - közölte csütörtök reggel a hivatalos kormányzati koronavírus-portál. A friss adatok szerint 1215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen. Közben az oltási program folyamatosan zajlik és az elsőre beoltottak száma 5 millió 56 ezer 262 főre emelkedett, a második oltásukat pedig már 3 millió 328 ezer 47-en kapták meg. A regisztráltak száma 5 millió 192 ezer fő és 90%-uk már meg is kapta az oltást.

A 396 új koronavírus-fertőzött szinte teljesen megegyezik az adatsor 7 napos mozgóátlagával, ami egyúttal azt is jelenti, hogy továbbra is visszahúzódóban van a járvány, de nem tűnt el.

Örvendetes, hogy a kórházban ápooltak és lélegeztetőgépen lévők száma továbbra is intenzíven, rendre 158, illetve 12 fővel csökkent és a tavaly október eleji szintekre mérséklődött a súlyos betegek száma.

Az is jó hír, hogy a járvány visszaszorulásával párhuzamosan az elhunytak száma is jelentősen csökkent, de még ezzel együtt is 32 újabb honfotársunkat veszítettük el, így a járványban igazoltan elhunytak száma még jobban megközelítette a 30 ezer főt, most 29 654 főnél járunk.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images