Közeleg az igazság pillanata: már 140 ezer magyar bebiztosította magát a Brexit ellen

További majdnem tízezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az első negyedévben az Egyesült Királyságban, így összesen már 140 ezren jelezték, hogy a Brexit után is maradnának az országban. Elvileg még június végéig van erre lehetőség, vagyis hamarosan kiderülhet, pontosan hány magyar él a szigetországban a statisztikák korábbi megbízhatatlansága után.

Újabb tizezer magyar maradna a Brexit után is

Március végéig 140 460 magyar nemzetiségű ember kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban, ez újabb 9340 regisztrációt jelent az első negyedévben – derül ki a brit belügyminisztérium (Home Office) csütörtökön megjelent adataiból. Ezzel jelentősen lelassult a regisztráció a tavalyi negyedik negyedévben látott majdnem 19 ezer új kérelem után.

A grafikonon az is látszik, hogy a tavaly november és a december volt kifejezetten erős a regisztrációk számában, idén az év első hónapjaiban a korábbi havi 2000-3000 környékére esett vissza szám. Ez alapján ha hasonló ütemben folytatódik a jelentkezés június végéig, akkor még nagyjából tízezer regisztráció jöhet, illetve a határidő miatt elképzelhető egy erősebb roham akár a végén.

A szigetországban élőknek a Brexit miatt kell jelezniük, ha maradnának továbbra is a munkaerőpiacon. Idén januártól ugyanis már egy pontrendszer alapján kérhetnek munkavállalási engedélyt az uniós állampolgárok, vagyis

nem jár automatikusan a szabad munkavállalás.

Aki még 2020 januárja, az átmeneti időszak előtt érkezett az országba, az idén június 30-ig jelezheti, hogy élne továbbra is a szabad munkavállalás jogával, vagyis tartós letelepedési engedélyt kér. Ehhez semmi mást nem kell tennie, csak egy ingyenes regisztrációs folyamatot elindítani a belügyminisztériumnál. A kérelmeket elbírálják, de ha az illető megfelel a feltételeknek, akkor automatikusan megkapja ezt a letelepedési engedélyt.

A regisztrációk számáról eleinte havonta, az utóbbi időben viszont már csak negyedévente ad ki statisztikát a Home Office. Június végéig a 140 ezres szám még biztosan emelkedni fog, sőt korábban megjelentek olyan hírek is, hogy a brit kormány akár meg is hosszabbíthatja a regisztrációs időszakot.

Eddig a magyarok közül több mint 125 ezren Angliában kértek engedélyt, 8170-en Skóciában, 2610-en Walesben, 2530-an pedig Észak-Írországban telepednének le. Az is érdekesség, hogy az eddig regisztrált magyarok több mint tíz százaléka 18 év alatt van, vagyis egész családok is hosszútávú letelepedésre készülhetnek a szigetországban.

Végre tisztán látunk majd a statisztikai káoszban

A Brexit miatti regisztráció arra is jó alkalom, hogy kicsit tisztuljanak a brit statisztikák. Eddig ugyanis az ottani statisztikai hivatal (ONS) feltűnően alulbecsülte az országban élő uniós állampolgárok (nem csak a magyarok) számát. Ennek oka, hogy a szabad munkavállalás miatt nem kellett külön jelentkezni a hatóságoknál annak, aki az országba érkezett, bármikor beléphetett a munkaerőpiacra.

Az ONS legutóbb tavaly június végi adatokat közölt, akkor becsléseik szerint 108 ezer magyar élt az Egyesült Királyságban. A Portfolio azonban korábban is hangsúlyozta, hogy a valós szám ennél lényegesen magasabb is lehet,

a Brexit előtt 250 ezerre becsültük, de még most is közel lehet a 200 ezerhez.

Az eddigi regisztrációs adatok részben alátámasztották a vélekedésünket, hiszen már lényegesen többen regisztráltak, mint ahányan hivatalosan az országban élnek. Ugyanakkor az általunk becsült számtól még viszonylag messze van a 140 ezres adat is. Vagyis kérdés, hányan lehetnek még olyanok, akik szeretnének maradni, de nem regisztráltak, illetve hányan döntöttek akár a Brexit, akár a gazdasági válság miatt a hazatérés vagy más országba költözés mellett. Nemrég a KSH adatai is arra utaltak, hogy 2020-ban is csökkent a kivándorlási hajlandóság és továbbra is sok magyar tér haza.

Ahogy említettük, a folyamat nem csak a magyar nemzetiségűekre igaz, a többi régiós ország esetében is jelentős alulbecslés volt a korábbi hivatalos adatokban. A legkisebb a különbség a lengyelek esetében, de még tőlük is 20 százalékkal többen kértek tartós letelepedési engedélyt, mint ahányan a hivatalos statisztikában szerepelnek. A bolgárok és a románok esetében pedig már több mint kétszer annyi ember jelezte, hogy maradna az országban, mint ahányukról eddig tudtunk.

Ennek persze van egy olyan olvasata is, hogy a korábban, 2004-ben csatlakozott országok, mint Magyarország és Lengyelország esetében már inkább a visszavándorlás dominál, miközben Bulgária és Románia később csatlakozott az Európai Unióhoz, így még nem érte el a csúcsot a kivándorlási hajlandóság.ű

Címlapkép: Getty Images