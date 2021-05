Halad a tőzsdei bevezetés felé az MVM, folyamatban a regionális terjeszkedés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az MVM Csoport tartott ma online sajtótájékoztatót, ahol a vállalat eredményeiről és terveiről beszélt Kóbor György elnök-vezérigazgató és Sum János gazdasági vezérigazgató-helyettes. A társaság az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, már több mint 6 millió ügyféllel rendelkezik, míg az árbevétel megközelíti a 2 ezer milliárd forintot. A vállalatcsoport stratégiája hat alappillérre épül, többek között a tiszta energiatermelés növelésére, a digitális transzformációra és a regionális terjeszkedésre. Ennek jegyében hajtotta végre tavaly a társaság a cseh Innogy akvizícióját is, és idén is várhatóak új bejelentések. Zajlik a Mátrai Erőmű átalakítása és a tőzsdei bevezetés folyamata is. Az MVM jól halad ez utóbbihoz szükséges feltételek megteremtése kapcsán, a hitelminősítési folyamat jelenleg is zajlik.