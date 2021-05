Újabb börtönbüntetést kapott a hongkongi médiamogul

További, 14 hónapos börtönbüntetést szabtak ki pénteken Jimmy Lai hongkongi médiamogulra egy 2019-ben zajló illegális tiltakozás kapcsán, miután hasonló ügyben korábban már egy év, illetve nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték - adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

A 73 éves Jimmy Lait, aki a Next Digital cégen keresztül a hongkongi demokráciapárti mozgalom egyik lapja, az Apple Daily tulajdonosa egy 2019. október 1-jén tartott, engedély nélküli felvonulás szervezése miatt mondták ki bűnösnek. A pénteki ítélet alapján kiszabott büntetésből hat hónapot a korábbi büntetésével egy időben tölthet le, így a letöltendő szabadságvesztésének ideje húsz hónapra bővült.

Lai kilenc másik vádlott társával együtt korábban már bűnösnek vallotta magát a tiltakozás szervezésének vádpontjában. Nyolcukat 14 és 18 hónap közötti szabadságveszésre ítélte a bíróság, ketten pedig felfüggesztett büntetést kaptak.

A vádlottak között volt egyebek mellett Figo Chan, a 2019-es kormányellenes tüntetéshullám legnagyobb megmozdulásait szervező Civil Human Rights Front, valamint Richard Tsoi, a Hongkong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi szövetség Kína hazafias demokratikus mozgalmainak támogatására) egyik vezetője. A további hét elítélt korábban ellenzéki törvényhozó volt.

Jimmy Lait augusztus 10-én vették őrizetbe látványos rendőrakció keretében másik kilenc emberrel együtt. A Next Digital két felsővezetőjével együtt december elején azzal vádolták meg, hogy földterület lízingelési feltételek megszegésével állami kézben lévő vállalatokat károsított meg. Röviddel ez után pedig külföldiekkel való összejátszás miatt is vádat emeltek ellene. Korábbi két ítéletét két különböző, 2019 augusztusában zajló illegális tiltakozás kapcsán kapta.