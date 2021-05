Karikó Katalin kutatását már a rák ellen is bevetik

Az mRNS alapú gyógyszerfejlesztési technológia a későbbiekben használható autoimmunbetegségek legyőzésére, de akár a tumorsejtek elpusztítására is. Ez utóbbival kapcsolatban már zajlanak az embereken a klinikai vizsgálatok - többek között erről is beszélt a Brain Bar pénteken megjelent podcastadásában Karikó Katalin világhírű magyar kutatóprofesszor.

Karikó Katalin a műsorban részletesen beszélt az RNS fogalmáról, kezdeti kutatási éveiről Amerikában, majd arra a kérdésre is válaszolt, hogy a szabadalmából hogyan lett vakcina. Pardi Norbert, Karikó Katalin kollégája, akit még a Szegedi Tudományegyetemről ismert, vette át a professzorasszony laborját Philadelphiában, amikor Karikó Németországba került. Pardi Norbert együtt dolgozott a szintén mRNS technológiát kutató Drew Weissmannal, majd 2017 márciusában publikálták a Nature-ben azt a tanulmányukat, amely arról szólt, hogy módosított RSN alapú vakcina megvédte az állatokat, például a majmokat is, a zyka vírustól - fejtette ki a professzor. Később más vírusokra, például influenzára, herpeszvírusra is kimutatták, hogy hatásos ez a fajta technológia. Erre felfigyeltek a legnagyobb gyógyszergyártók is, ezért 2018-ban a Pfizer megkereste a BioNTech-et, hogy az influenza ellen fejesztenének ilyen típusú vakcinát.

Az influenza elleni kutatások és kísérletek annyira előrehaladottak voltak (például lezajlottak már az állatkísérletek), hogy csak az utolsó pillanatban kellett átváltani koronavírusra - magyarázta a szakember a műsorban. Ekkor már az eredmények lehetőséget adtak a humán klinikai vizsgálatokra. Egyszerű átállni az egyik fehérjéről a másikra, ez egy ilyen technológia - tette hozzá.

Ha jön egy új variáns, akkor elegendő 6 hét és kész is az új oltóanyag kifejlesztésére

- jelezte a kutató, akit a műsorban Baranyi Márton csak úgy mutatott be, hogy jelenleg ő a legismertebb magyar ember az egész világon.

A műsorban arról is szó volt, hogy ez a fajta gyógyszerfejlesztési technológia mire lesz még alkalmas. Karikó Katalin erre válaszolva kifejtette: nemcsak vakcinálásra, hanem tolerizációra is alkalmas lesz ez technológia, ami az autoimmun betegségekre lehet megoldás. Ezen a téren még két évre van szükség ahhoz, hogy az emberi kipróbálás elinduljon - mondta.

Felidézte azt is, hogy a Sanofival együttműködésben már humán klinikai kutatási szakaszban van egy fejlesztésük, ahol az mRNS citokineket kódol. Ezek olyan fehérejemolekulák, amelyek a probléma helyére hívják az immunsejteket, vagyis egy tumorba beinjektált RSN-ről beszélünk. Ebben az esetben a tumort munkára fogjuk, készítse el ezt a citokint, amely odahívja az immunsejteket, azok megnézik, hogy is néz ki ez a tumor és megölik, ha a szervezetben találnak metasztázist, vagyis tumorsejtet. Az állatkísérletekben ez a megoldás már működött - részletezte. Jelenleg a humán klinikai vizsgálatok folynak - fűzte hozzá.

Az RNS egy olyan gyógyszer, amely rengeteg betegség esetén alkalmas lehet, akár platformnak is nevezhetjük. Lehet vakcinát fejleszteni rá, terápiás fehérjéket fejleszteni róla. Leegyszerűsíti és olcsóbbá teszi a terméket - fejtette ki.

A mostani gyógyszerfejlesztéseket 30 évig tartó kutatás előzte meg - mutatott rá az interjú egy részében.

Karikó Katalin idézte Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatójának legutóbbi kijelentését, miszerint minden vírusra megcsinálják az mRNS alapú vakcinát. Vannak olyan vírusok, amire nincs még vakcina.

A fejlődés abba az irányba megy, hogy úgynevezett pánvakcinákat csinálnak

- húzta alá. Vagyis egy védőoltás olyan koronavírus típust is le fog védeni, ami még itt sincs.

Az, hogy lett RNS-vakcina, az egy nagyon rossz nap a vírusoknak - jelentette ki a műsorban mosolyogva Karikó Katalin. Az immunrendszer és a vírusok állandóan harcolnak. Hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, de amikor bejön az RNS-vakcina, akkor a meccs eldőlt - húzta alá.

A vírus ki van ütve. Ezt így látom. És a messenger RSN még sok betegség ellen hatásos lesz

- vetítette előre.

A BioNTech cég alelnöke azt is elárulta, hogyan telik egy napja. Egész nap a számítógép előtt ül és folyamatosan tájékozódik, hogy mi is történik a világban. Feladatai közé tartozik az is, hogy véleményezze a más cégekkel történő együttműködéseket, ennek kapcsán pedig bevallotta, hogy ő személy szerint olyan sok elutasítást kapott kutatóként, hogy nagyon nehezen mond nemet.

Felidézte azt is, hogy amikor 2013-ban a BioNTech céghez került, 110-en dolgoztak a vállalatnál, mostanra ez a szám 1900 főre emelkedett.

Ünnepelni akkor fogunk majd, ha a vakcina segítségével vége lesz a járványnak - fogalmazott Karikó Katalin, aki a járvány után folytatja a vírus miatt félretolt programokat. Ilyen például a tumorba injektált mRSN és ennek a kutatásnak az eredményeit várja már nagyon.

Amikor megtudom, hogy az emberekből is eltűntek a tumorok, nemcsak az állatokból, akkor fogok legközelebb ünnepelni, mogyorós csokival újra

- vallotta be a kutató.

Címlapkép: Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológus, biokémikus, az egyik koronavírus elleni, mRNS alapú vakcinát kifejlesztő BioNTech cég alelnöke nyilatkozik az MTI tudósítójának a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 2021. május 20-án. Forrás: MTI/Rosta Tibor