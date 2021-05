Indiai mutáns: fordul a brit járványgörbe?

Az elmúlt három napon átlagosan 3500 új esetet koronavírusos esetet regisztráltak az Egyesült Királyságban, hasonló számokat közel két hónapja láttunk. Szakértők szerint a gyorsuló terjedésért a brit variánsnál is erőteljesebben fertőző az indiai vírusváltozat a felelős.

Az elmúlt egy héten az Egyesült Királyságban 77%-kal több esetet azonosítottak, mint a megelőző hét napon. Bár a megelőző időszak látványos javulása miatt a járványügyi helyzet még most sem nevezhető súlyosnak, a tendencia mindenképpen figyelemreméltó.

A britek be is jelentették, hogy felgyorsítják oltási erőfeszítéseiket, mivel a tisztviselők becslései szerint az országban az új Covid-19-esetek háromnegyede a nagyon fertőző indiai koronavírus-variáns eredménye lehet. A kórházban ápoltak száma is emelkedni kezdett. A vírus egyelőre kisebb helyi gócokban terjed, elsősorban azon fiatalok körében, akik még nem kapták meg mindkét oltásukat. Ez megerősíti azokat a kutatási eredményeket, amelyek szerint a vakcinák védettséget adnak az indai vírusváltozattal való fertőződés esetére is, ám ez csak akkor hatékony, ha mindkét oltás be van adva.

A változat elterjedése azzal fenyeget, hogy a társadalmi távolságtartási korlátozások jövő hónapra tervezett megszüntetése későbbre tolódik - jegyzi meg a Wall Steet Journal.

