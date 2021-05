Koronavírus: Márciusi szintre ugrott az új fertőzések száma Oroszországban

A rangsorban nem történt jelentős változás, ugyanakkor Európa 32 legnagyobb klubjának pénzügyi szempontból drámai éve volt 2019/20-ban – állapította meg a KPMG Football Benchmark kiadványa. Ez is arra utal, hogy a koronavírus, illetve az abból eredő válság az egész futballvilágot érintette, és tavaly nyáron még messze nem volt vége ennek a hatásnak, vagyis most még csak egy részét látjuk. Részben ez indíthatta arra a kontinens legnagyobb klubjait, hogy idén tavasszal hosszas tervezgetés után előálljanak a Szuperliga ötletével, azt a KPMG szakemberei is elismerik, hogy sürgősen reformokra van szükség az európai fociban, ebbe azonban minden érintettet be kell vonni.