Koronavírus: Ukrajnában jelentősen csökkent az új betegek száma

Ukrajnában vasárnapra tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 1700, a megelőző napinál csaknem 1400-zal kevesebb új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is jóval kevesebb lett, mint a korábbi napokban.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 1703 új esettel 2 201 472-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az új megbetegedések száma csaknem a fele a korábbi napokéinak, amikor 3000-3500 körüli napi új fertőzöttet regisztráltak. Noha az elmúlt három napban már kis mértékben egyre lassult a fertőzés terjedése, a mostani jelentős csökkenés oka lehet az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz, és kevesebb tesztet végeznek. Ugyanakkor az elhunytak száma is jóval kevesebbel emelkedett, 84-gyel nőtt 50 472-re, míg a megelőző két napban a halálos áldozatok száma - pontosan ugyanannyi - 156 volt, azelőtt pedig még 183. Eddig 2 036 148-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 5700-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint négyezerrel, 114 852-re. Kórházba 1330 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon is számuk csaknem ugyanennyi volt.

A legtöbb új beteget, 257-et ezúttal az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel.

Viktor Ljasko egészségügyi miniszter közben újságírók előtt kijelentette, hogy júniusban legalább mintegy 3,7 millió dózis, koronavírus elleni vakcina áll majd rendelkezésre Ukrajnában. Hozzátette, hogy ebbe beleértette a már megérkezett és a hónap folyamán érkező oltóanyagokat. Kifejtette, hogy 500 ezer kínai Coronavac-adagot szállítottak le korábban, újabb 500 ezret osztanak ki a jövő héten, amelynek befejezték a laboratóriumi ellenőrzését, és még 500 ezer Coronavacnak fejezik be a laboratóriumi ellenőrzést június 10-15-én. Pfizer-vakcinából 473 ezer adag érkezett meg a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül, 473 ezer várható június 7-e után, további 500 ezer pedig állami forrásból megvásárolt, amelynek egy részét is már leszállították. Ezen felül a COVAX-on keresztül várják hamarosan 700 ezer AstraZeneca oltóanyag megérkezését.

Megjegyezte, hogy a COVAX által eddig jóváhagyott 8 millió, valamint a kormány által már szerződéssel lekötött 34 millió adag fölött újabb oltóanyag-szállítmányra írt alá megállapodást, de ennek részleteit egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

