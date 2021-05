Teljes titokban házasodott meg Boris Johnson brit kormányfő szombaton délután

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Vasárnap délután azt jelentette be a brit kormányfői hivatal, hogy szombaton délután összeházasodott Boris Johnson miniszterelnök a jegyesével, Carrie Symonds-szal. Az eseményt teljes titokban tartották, és a legelső médiaértesülések is csak szombat este kezdtek megjelenni a brit sajtóban, de azokat is csak vasárnap délután erősítette meg a hivatal.