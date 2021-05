OECD: Gyorsabban megszabadulhat a világ a koronavírus-válságtól, mint azt vártuk

Az OECD közzétette a friss gazdasági előrejelzéseit 2021-re. A szervezet szerint a világgazdaság idén 5,8%-kal nőhet, ezzel felfelé módosították előrejelzésüket a decemberi 4,2%-os előrejelzéshez képest. A kedvezőbb kilátások közepette is figyelmeztet a szervezet, hogy a kilábalás nem lesz teljes, mert nagy egyenlőtlenségeket mutat. Az OECD közzétette azt is, hogy mikorra várják az egy főre jutó GDP válság előtti szintjének elérését országonként.

Az OECD azzal indokolja a felfelé módosítást, hogy a fejlett országokban a vakcinálási programok gyors felfutást mutattak, lehetővé téve ezzel a korlátozások várhatóan korábbi visszavonását. Emellett a fiskális stimulusok is éreztették a hatásukat a fejlett világban. A globális növekedés 4,4% lehet 2022-ben, tehát jövőre is erős marad, de 2022 végén továbbra is a 3 ezer milliárd dollárral lehet a válság előtt ugyanerre az időszakra várt szint alatt.

Ez nagyjából akkora összeg, amit a francia gazdaság egy év alatt megtermel - emlékeztet a szervezet, azaz a válság még jövőre is egy franciaországnyi kárt okozott a gazdaságnak.

Idén legnagyobb mértékben India nőhet, az ázsiai országban majdnem 10% lehet az éves GDP-növekedés. Jelentős növekedésre számít az OECD az Egyesült Királyságban (ahol tavaly csaknem 10% volt a visszaesés, így a nagy növekedés egy részét a bázis-hatás teszi ki) és az Egyesült Államokban is, ahol a fiskális élénkítés mértéke haladja meg jócskán a fejlett világ átlagát. Japánban és Németországban ezzel szemben idén mérsékelt lehet a növekedés, Európa legnagyobb gazdasága viszont jövőre az idei növekedést meghaladó ütemben nőhet.

Az OECD kiemeli, hogy bár a tavaly év végén várt növekedéshez képest gyorsabb a kilábalás, ez a kilábalás egyenlőtlen. A kilábalás mértéke szerintük a vakcináció országonkénti alakulásán és az egészségügyi ellátórendszerek teljesítményén múlik. Némely állam sokkal jelentősebb kilábalást mutat, mint a többi. Például az Egyesült Államok és Dél-Korea a válság előtti egy főre jutó GDP-szintet 18 hónap alatt éri el,

addig ez Európában 3 év, Mexikóban és Dél-Afrikában akár 5 év is lehet.

Az OECD fenti ábrája azt mutatja, mikor érik el az egyes országok a válság előtti szintet. Forrás: OECD.

Magyarországon a válság előtti egy főre jutó GDP-szintet 2022 első negyedévében érhetjük el. Az egy főre jutó GDP mutatja a gazdaság általános fejlettségét. Mint az a fenti ábrán látszik, a helyreállás mértéke valóban hatalmas szórást mutat már az OECD által fejlettnek titulált országok között is. Ebben a rangsorban Magyarország a középső harmadban van. Az OECD rangsora azonban minden bizonnyal az első negyedéves magyar GDP adat közlése előtt készült. A meglepetést okozó magyar GDP-adat után a piaci elemzők többsége úgy véli, hogy már 2021 második és negyedik negyedéve között elérheti a magyar gazdaság a válság előtti szintet.

Az OECD szerint emellett az átoltottságban látott hatalmas különbségek nemcsak a gazdasági kilábalás egyenlőtlenségében jelentkeznek, de egészségügyi kockázatai is vannak. Ugyanis amíg nem épül fel mindenhol az immunitás, senki sem védett a vírus ellen - írja az OECD. Ezen a téren pedig jelentős különbségek észlelhetők a gazdag és a szegény országok között.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 31. Jelentősen felfelé módosította a magyar gazdasági előrejelzését az OECD

Címlapkép: Getty Images