Mobil oltópontokat vetnének be Amerikában

A kisvárosokba küldött mobil oltópontokkal próbálja növelni a koronavírus elleni immunitást az Egyesült Államokban a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség (FEMA) - számolt be hétfőn az amerikai sajtó.

A FEMA csak Nevada államban 28 olyan kisvárosba küldte el mobil egységeit, ahol az emberek nagy része még nem vette fel a koronavírus elleni oltását. Az Egyesült Államok egészségügyi tisztviselői ezzel próbálják ellensúlyozni, hogy az országban folyamatosan csökken az oltásra jelentkezők száma. Sajtóinformációk szerint kisvárosokban, templomokban, parkokban, de még sztriptízklubokban is próbálják arra ösztönözni az embereket, hogy oltassák be magukat.

Az egészségügyi szakemberek célja, hogy a nemzet elérje a nyájimmunitást. Azonban például a nevadai egészségügyi tisztviselők szerint egyre kisebb a valószínűsége, hogy sikerül meghaladniuk a 75 százalékos oltottsági arányt. Korábban a szakértők ezt a szintet határozták meg, amely szükséges a nyájimmunitás eléréséhez.

A 65 éves Dan Lavely a nevadai Renoban kapta meg az oltását. A férfi külön köszönetet mondott az egészségügyi alkalmazottaknak, hogy beoltották. "Elmondtam nekik, mennyire hálás vagyok, hogy önként feláldozták az idejüket arra, hogy segítsenek nekünk visszatérni a normális életünkhöz. Így már elmehetek a boltba bevásárolni, vagy a Tahoe-tó partjára." - mondta Lavely.

A FEMA által küldött mobil oltópontok olyan városokba is eljutnak, ahol nincsenek gyógyszertárak, kórházak, vagy egyéb kijelölt oltópontok. Az orvosok, nővérek és a Nemzeti Gárda tagjai így találkozhatnak azokkal a vidéki és törzsi közösségekkel, amelyek tagjai nem, vagy csak nehezen juthattak oltáshoz. "Az a filozófiánk, hogy nem teszünk különbséget 2, vagy 200 ember között." - mondta Peggy Franklin önkéntes ápolónő.

A speciális pótkocsik fagyasztásra alkalmas hűtőkkel vannak felszerelve, amelyeket generátorokkal működtetnek. Erre azért van szükség, hogy a vakcinákat meg tudják őrizni addig, amíg be nem adják az embereknek. Hétfőn két mobil oltópont is befejezte a nevadai hathetes körútját, amelynek során minden korábban meglátogatott városba is visszatértek, hogy beadják a második adag oltást azoknak, akik felvették az elsőt.

A szakemberek elmondása szerint kezdetben az volt a céljuk, hogy oltópontonként napi 250 embert beoltsanak, de az utóbbi időszakban "csökkent a kereslet." Marc Reynolds falloni orvos, aki önként jelentkezett a szülővárosában működő mobil klinikára azt mondta: egy hónapja még nehezen találtak oltási pontokat az emberek, de ez mostanra sokat változott. "Most megpróbáljuk azokat az embereket megtalálni, akik hezitálnak." - tette hozzá Reynolds.

A mobil oltópontokon, a két nevadai turnus során összesen 7600 oltást adtak be. A FEMA egységeit bevetették Arizona, Illinois és Kentucky államban is. Szakemberek szerint a távoli közösségekben élő emberek "valószínűleg nem kapták volna meg más módon az oltásukat."

Nevada államban a tervek között szerepel, hogy azzal is megpróbálják rávenni az embereket az oltás felvételére, hogy tombolasorsolást rendeznek azok között, akik a július 4-i függetlenség napjáig az összes koronavírus elleni védettséghez szükséges oltásukat megkapják.

Címlapkép: Getty Images