Összejött a fontos brüsszeli alku: a Magyarországon működő nagy multiknak is színt kell vallania

Egy sokéves folyamat vált valóra kedden este, mert összejött az előzetes alku az uniós tagállamokat tömörítő Tanács és az Európai Parlament tárgyalódelegációja között a 750 millió euró feletti éves globális árbevétellel rendelkező multinacionális cégek adózási transzparenciára kényszerítéséről. A cél az, hogy az adóelkerülést és agresszív adótervezést vissza lehessen szorítani az EU-n belül, illetve az EU által fekete- és szürkelistára tett országok körében. Az ügy magyar szempontból azért is fontos, mert nálunk van a legalacsonyabb (9%-os) társasági adó az egész EU-ban, és a tao-rendszer további kedvezményeket is biztosít a külföldi multicégeknek, ami összességében nagyon vonzóvá teszi Magyarországot az adótervezés szempontjából. Így az új szabályozás nyomán a figyelem (és más tagállamok nyomása) még inkább ránk irányulhat, hogy a multik itthon mekkora profitot csinálnak és azután mennyit adóznak le itthon és ezzel más országok költségvetése mennyi pénztől esik el a vírusválság miatt egyébként is magas deficitek mellett.

A Tanács oldalán megjelent kedd esti közlemény is rögzíti, hogy az alku azért fontos, mert becslések szerint legalább évi 50 milliárd eurónyi adóbevételt veszítenek együttesen a tagállamok amiatt, hogy a nagy multicégek az EU-n belül különféle adóelkerülő, vagy agresszív adótervezési technikákat alkalmaznak és így a megképződő társasági adóalap után az elméletileg beszedhető adónál kevesebb folyik be az államkasszákba együttesen. A fontos ügyről és arról, hogy a Tanácson belül leszavazták a magyar-német párost az adótranszparencia növeléséért, egy márciusi cikkünkben már részletesen írtunk. Most ehhez képest annyi történt, hogy a Tanács és a Parlament tárgyalódelegációinak is sikerült egymással megegyezniük.

A Tanács és a Parlament között létrejött alku lényege az, hogy 2023-tól a legalább 750 millió eurónyi éves árbevételt elérő multicégeknek a saját weboldalukon egy egységes uniós formátumban, gépileg elektronikusan olvasható módon közzé kell tenniük, hogy mely tagállamban illetve az EU által adóparadicsomnak, vagy nem együttműködő országnak tekintett területen mennyi profitot mutatott ki és azután konkrétan mennyi adót fizetett. Azt is be kell mutatniuk, hogy az egyes tagállamokban mennyi az alkalmazottaik száma, mert így a fióktelepek agresszív gyakorlatát is vissza lehet szorítani a Politico megjegyzése szerint (néhány fős fióktelepekre sokmilliárd eurós bevételt irányítanak a cégek és nagyon kedvezményes keretek között leadózzák).

A lap számos adótranszparenciáért lobbizó civil szervezet véleményét is megszólaltatta, amelyek inkább elégedetlenségüknek adtak hangot, mert az új uniós megállapodás nem globálisan érvényes, azaz az EU-n kívüli térségekbe (és az adóparadicsomokon kívüli részekbe) ugyanúgy átirányíthatják a cégek a profitjukat és az adójukat. Így a transzparencia még nem lesz teljeskörű és az agresszív adótervezési gyakorlatok ettől a lépéstől még nem szűnnek meg, ráadásul gyorsan alkalmazkodni képes iparágról van szó, és egyébként is vannak olyan részek (különösen érzékeny információk), amelyeket az érintett cégek akár 5 évig is titkolhatnak még a nyilvánosság elől a jelentési kötelezettséggel érintett üzleti évhez képest.

Erre a politikai alkut összehozó EP-képviselők válasza leginkább az, hogy ez egy fontos, de csak kezdő lépés az adótranszparencia felé vezető úton és remélhetőleg ráveszi majd a világ többi térségét is arra, hogy hasonló szabályozást fogadjanak el. Sven Giegold EP-képviselő szerint az Európában megtörténő adóátirányítás 80%-a az EU27 tagállamában történik, tehát ez a mostani megállapodás igenis jelentős, és most végre lendületet vehet az ügy a világ más részein is. Lényeges az is, hogy van egy Európai Adó Megfigyelő intézmény is, amely 1,2 millió eurónyi EU-pénzt is kapott különféle kutatásokra, így tehát az ügy reflektorfényben fog maradni.

A Financial Times cikke szerint a döntés azért is fontos, mert eddig az érintett cégek csak az egyes tagállami adóhatóságok felé közölték a profit és adózási számaikat, amelyek az adótitok miatt sosem voltak nyilvánosak, de most minden cégnek a saját oldalán ezt áttekinthető, mindenki számára megismerhető módon közzé kell majd tennie. Tove Maria Ryding, a European Network on Debt and Development illetékese szerint azonban ez mégsem jelent valódi országonkénti teljes nyilvánosságot, mert az EU-n kívüli részek kimaradnak, másrészt az Európai Bizottságnak majd csak 2027-ben (négy évnyi alkalmazás után) kell az első működési felülvizsgálatot elvégeznie, addigra viszont az érintett cégek technikái sokat változhatnak, így az aktuális szabályozás továbbra is utána kullog majd az iparági gyakorlatoknak.

Érdemes megjegyezni, hogy az adóelkerülés és az agresszív adótervezési gyakorlatok kiküszöbölését szolgálná a fentivel párhuzamosan, függetlenül jött amerikai javaslat is, ami globális minimális társasági adót vezetne be, hogy minél kevesebb pénz áramoljon Amerikán kívüli térségekbe. Arról azonban, hogy a javaslat miért vérzik sok sebből és miért nem valószínű, hogy elérné a célját, éppen tegnapi külső szerzői vélemény cikkünkben írtunk részletesen:

